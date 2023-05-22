روسيا تهاجم مدينة دنيبرو ليلا بحسب مسؤولين ووسائل إعلام تتحدث عن 15 انفجارا

© أ ف ب/ أرشيف

عمال الإنقاذ أمام مبنى سكني دمر بعد هجوم صاروخي، في دنيبرو، أوكرانيا. كانون الثاني/يناير 2023.

أفاد مسؤولون أوكرانيون الاثنين بأن روسيا شنت غارات جوية خلال الليل على مدينة دنيبرو بجنوب شرق البلاد، وأشاد حاكم حاكم منطقة دنيبروبتروفسك بقوات الدفاع التي يقول إنها صدت الهجوم وندد "بمجموعة من الإرهابيين". في حين لا يعرف إذا كان مصدر الانفجارات هو تصدي أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أو هو نتيجة قصف جوي روسي. وتحدثت وكالة أنباء آر بي سي-أوكرانيا عن حوالي 15 انفجارا في دنيبرو خلال أكثر من 90 دقيقة من الإنذارات بالغارات الجوية.

إعلان اقرأ المزيد

قال مسؤولون الاثنين إن روسيا شنت هجوما جويا خلال الليل على مدينة دنيبرو بجنوب شرق أوكرانيا، فيما أفادت وسائل الإعلام بوقوع سلسلة من الانفجارات.

وقال الحاكم سيرهي ليساك على تطبيق تلغرام "بفضل قوات الدفاع، صمدنا أمام الهجوم. التفاصيل ستأتي في الوقت المناسب" ووصف القوات الروسية بأنها "مجموعة من الإرهابيين".

ولم يُعرف على الفور ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن تدمير أنظمة الدفاع الجوي لأهدافها أم أن صواريخ أو طائرات مسيرة روسية تقصف أهدافا، لكن حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، التي تعد دنيبرو المركز الإداري لها، أشاد بالمدافعين.

وذكرت وكالة أنباء آر بي سي-أوكرانيا للأنباء أنه سُمع حوالي 15 انفجارا في دنيبرو خلال أكثر من 90 دقيقة من الإنذارات بالغارات الجوية. ولم يتسن لرويترز التحقق من هذه الأنباء من مصادر مستقلة.

ومع اقتراب موعد هجوم أوكراني مضاد، استأنفت روسيا الضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة هذا الشهر بعد توقف دام قرابة شهرين. وتدور مواجهات عدة مرات في الأسبوع، وهي الأشد حدة في الحرب إلى حد الآن.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك