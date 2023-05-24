اليونان تتجه لإجراء انتخابات جديدة وتكلف رئيس ديوان المحاسبة بتشكيل حكومة موقتة

كلفت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو رئيس ديوان المحاسبة يوانيس سارماس الأربعاء بتشكيل حكومة موقتة حتى تنظيم انتخابات جديدة، من المفترض أن تجرى في 25 حزيران/يونيو المقبل. ويأتي ذلك بعد أيام من صدور نتائج التصويت بالانتخابات التشريعية في البلاد ورفض الثلاثة أحزاب الفائزة تكوين تحالف حكومي.

رئيس ديوان المحاسبة، يوانيس سارماس، الذي سيؤدي اليمين كرئيس للوزراء موقتا، يلتقي بالرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو في القصر الرئاسي في أثينا، اليونان، 24 مايو 2023.

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عقب ثلاثة أيام من نتائج الانتخابات التشريعية في اليونان، كُلِّف رئيس ديوان المحاسبة يوانيس سارماس الأربعاء بتشكيل حكومة موقتة لحين تنظيم انتخابات جديدة بحلول نهاية حزيران/يونيو.

وخلال لقائها مع يوانيس سارماس قالت رئيسة الجمهورية كاترينا ساكيلاروبولو إنه في مواجهة "استحالة تشكيل الحكومة... الحل وفق الدستور هو تشكيل حكومة موقتة".

وكانت تشير إلى أن أيا من الأحزاب الثلاثة التي تصدرت الانتخابات مساء الأحد لم يرغب في تشكيل تحالف حكومي.

ويسعى الفائز الأكبر في الانتخابات، زعيم حزب الديمقراطية الجديدة اليميني ورئيس الوزراء المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس، لإجراء انتخابات جديدة قد تنظَّم في 25 حزيران/يونيو، لمحاولة الحصول على الأغلبية المطلقة هذه المرة.

وقال يوانيس سارماس (66 عاما) الذي سيكون عليه تعيين حكومة موقتة قريبا جدا "إنه شرف عظيم والتزام دستوري، ومن واجبي كمواطن أن أقبل بهذه المسؤولية".

وينبغي أن يتولى مهمة رئيس الوزراء حتى تشكيل الحكومة الناتجة عن الاقتراع الثاني.

فرانس24/ أ ف ب

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