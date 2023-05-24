روسيا تقول إنها ستحقق كافة أهدافها في أوكرانيا وفرنسا تؤكد أن دعم كييف "راسخ"

الحرب في أوكرانيا

أعلن الناطق باسم الكرملين الأربعاء بأن بلاده ستحقق جميع أهدافها في أوكرانيا إما من خلال عمليتها العسكرية الخاصة أو "وسائل أخرى"، في رده على سؤال حول ما إذا كانت موسكو ستدرس إمكانية تجميد الصراع. تأتي هذه التصريحات غداة تأكيد باريس الثلاثاء مجددا لمبعوث صيني أرسلته بكين إلى أوروبا للبحث عن حل سياسي لهذه الحرب، على أن فرنسا والاتحاد الأوروبي مصممان على دعم كييف "على المدى الطويل وفي كل المجالات".

تُظهر هذه اللقطات الجوية غير المؤرخة الصادرة في 21 مايو/أيار 2023، من قبل القوات الأوكرانية، الدمار الذي حلّ بمدينة باخموت الواقعة في منطقة دونيتسك.

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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأربعاء، إن روسيا ستحقق كافة أهدافها في أوكرانيا إن عبر عمليتها العسكرية الخاصة أو من خلال "وسائل أخرى"، حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية.

وصرّح بيسكوف لوكالة تاس ردا على سؤال حول ما إذا كانت بلاده ستدرس إمكانية تجميد الصراع، أن روسيا "تأخذ فقط في اعتبارها استكمال عمليتها العسكرية الخاصة: ضمان مصالحها وتحقيق أهدافها إما من خلال العملية العسكرية الخاصة أو أي وسائل أخرى متاحة".

جاءت تصريحات بيسكوف غداة تأكيد باريس الثلاثاء مجددا خلال زيارة لمبعوث صيني أرسلته بكين إلى أوروبا، للبحث عن حل سياسي للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، على أن فرنسا والاتحاد الأوروبي مصممان على دعم كييف "على المدى الطويل" و"في كل المجالات".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن مديرها العام للشؤون السياسية والأمنية فريدريك موندولوني أكد خلال استقباله المبعوث الصيني لي هوي على "المسؤولية الكاملة لروسيا عن اندلاع الحرب واستمرارها". وأوضح البيان أن الدبلوماسي الفرنسي وإذ نقل لضيفه الصيني ترحيب فرنسا "باستئناف الحوار بين الصين وأوكرانيا"، شدّد على أن كييف "تمارس حقها في الدفاع عن النفس" بتصديها للغزو الروسي.

كما أكد موندولوني لمبعوث الصين أن فرنسا والاتحاد الأوروبي "عازمان على دعم (أوكرانيا) على المدى الطويل وفي كل المجالات".

ويقوم السفير الصيني السابق لدى موسكو بجولة أوروبية تستمر أسبوعا يبحث خلالها إمكانية التوصل إلى "حل سياسي" للحرب في أوكرانيا. وقبل وصوله إلى باريس، أمضى الدبلوماسي الصيني يومين في كييف ويوما واحدا في بولندا. وبعد فرنسا سيزور لي ألمانيا ثم روسيا.

ونشرت بكين في فبراير/شباط وثيقة من 12 نقطة تهدف إلى وضع حدّ للحرب في أوكرانيا، ودعت إلى الحوار واحترام سيادة جميع الدول. لكن هذه الوثيقة لقيت انتقادا غربيا لصيغتها الغامضة.

ميدانيا، أعلن حاكم بلغورود الأربعاء أن المنطقة المحاذية لأوكرانيا تعرضت لهجمات "عديدة" بطائرات مسيّرة خلال الليل، بعد توغل مسلح من أوكرانيا. وقال فياتشيسلاف غلادكوف على المنصات: "لم تكن الليلة هادئة تماما. وقع عدد كبير من الهجمات بمسيّرات. تعاملت أنظمة الدفاع الجوي مع معظمها"، مضيفا "الأهم هو أنه لم يسقط أي ضحايا".

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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