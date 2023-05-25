الشرطة تعتقل رجلا صدم بسيارته بوابات مقر رئيس الوزراء البريطاني

اعتقلت الشرطة البريطانية الخميس سائق سيارة اصطدمت ببوابات مقر رئيس الوزراء البريطاني بوسط لندن، حسبما أعلنت شرطة سكتلنديارد. ولم تُسجل أي إصابات وأشارت الشرطة إلى أن التحقيقات مستمرة.

موقع اصطدام سيارة بالبوابات الأمامية لداونينغ ستريت في لندن، بريطانيا، 25 مايو/أيار 2023.

إعلان اقرأ المزيد

اعتقل عناصر مسلحون من الشرطة رجلا بعدما صدمت سيارة بوابات مقر رئيس الوزراء البريطاني بوسط لندن الخميس، حسبما أعلنت شرطة سكتلنديارد.

وتضمن بيان للشرطة أنه "قرابة الساعة 16,20 (15,20 ت غ) اصطدمت سيارة ببوابات داونينغ ستريت في وايت هول. اعتقل عناصر مسلحون رجلا في مكان الحادثة للاشتباه بأضرار جرمية وقيادة متهورة".

ولم تُسجل أي إصابات وأضافت الشرطة أن التحقيقات مستمرة.

ووفق مضمون تسجيل مصور للحادثة فإن سيارة بيضاء سارت بسرعة محدودة في وايت هول، حيث الكثير من مقار الوزارات. وتوجهت السيارة على ما يبدو إلى ممر المشاة ثم توقفت بعدما صدمت البوابات المعدنية الكبيرة التي تحمي المدخل المؤدي إلى داونينغ ستريت.

ويظهر في تسجيل آخر طوق أمني فرضته الشرطة حول السيارة التي كان صندوقها مفتوحا.

يبعد داونينغ ستريت مسافة قصيرة سيرا عن مقر مجلس العموم، وتشهد المنطقة انتشارا أمنيا كثيفا مع حواجز على ممرات المشاة وأمام مبان حكومية بعد حوادث سابقة.

أقيمت بوابات كبيرة عند المدخل المؤدي إلى داونينغ ستريت في 1989 عقب هجمات للجيش الجمهوري الإيرلندي في لندن، وأطلقت المجموعة ثلاث عبوات يدوية الصنع على مقر رئيس الوزراء في 1991.

والبوابات هي خط الحماية الأول مع انتشار عناصر شرطة مسلحين عند المدخل.

وتخضع السيارات الرسمية التي تدخل الشارع عادة لإجراءات تفتيش قبل أن يتم إنزال الأعمدة الداعمة للسماح لها بالمرور.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك