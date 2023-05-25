فيديو

ريبورتاج: مُسيّرة "بانشير" الأوكرانية... رأس حربة في الغارات على القوات الروسية

يتدرب جنود أوكرانيون على استخدام مسيّرة "بانيشر Punisher" أو المُعاقب، الطائرة الهجومية محلية الصنع التي تم ابتكارها عام 2016 وتم تصنيعها على نطاق واسع وبشكل عاجل عند بدء الغزو الروسي. تعدُّ بانيشر حاليا أسرع مسيّرة في أوكرانيا إضافة لطول المسافة التي تقطعها وقدرتها على التخفي، ما يعني أنها قادرة على بلوغ الأهداف الروسية والعودة إلى قواعدها دون رصدها. كما أنها قادرة على حمل ذخائر متفجرة بوزن كيلوغرامين ونصف ما يجعلها إحدى الأسلحة الهجومية الرئيسية والفتّاكة. تحتل المسيّرات مكانة بارزة في المعارك الجوية الدائرة في أوكرانيا تريد كييف تطويرها، مع نشر حوالي 100 طائرة من طراز بانيشر في جبهات القتال. تقرير: وسيم الدالي وإيمانويل شاز.