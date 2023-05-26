بيلاروسيا تعلن أن روسيا شرعت في نقل أسلحة نووية إلى أراضيها

الحرب في أوكرانيا

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الخميس بأن بوتين شرع في تنفيذ تهديداته التي أطلقها في 25 مارس/آذار بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا المجاورة للاتحاد الأوروبي، فيما باتت القوات الروسية في وضع حساس في أوكرانيا وسط ترقب لهجوم مضاد للجيش الأوكراني. تعليقا على تصريحات لوكاشنكو الذي زار موسكو للمشاركة في قمة إقليمية، حذّرت زعيمة المعارضة في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا من خطر "يهدد أوروبا برمتها".

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شرعت روسيا في تنفيذ تهديداتها السابقة وبدأت في نقل أسلحة نووية إلى حليفتها بيلاروسيا الواقعة على أبواب الاتحاد الأوروبي، حسبما أكده الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، بالتزامن مع وضع ميداني حساس يواجهه الجيش الروسي في أوكرانيا مع حالة ترقب للهجوم المضاد لقوات كييف.

لكن لوكاشنكو، الذي زار موسكو الخميس للمشاركة في قمة إقليمية، لم يوضح ما إذا كانت الأسلحة المشار إليها قد وصلت فعلا إلى بلاده. مضيفا: "ربما، سأعود وأرى"، موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغه الأربعاء بأنه وقع المرسوم الذي يتيح نقل الأسلحة.

وقال لوكاشنكو ردا على سؤال لصحافي في مقطع مصور بث على قناة تلغرام غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية، إن "نقل الأسلحة النووي بدأ". في المقابل، لم تدل موسكو بأي تعليق فورا.

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وكان الرئيس الروسي قد أعلن في 25 مارس/آذار أن موسكو ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروسيا، ما أثار مخاوف من تصعيد للنزاع في أوكرانيا. وانتقد المجتمع الدولي وخصوصا الدول الغربية تهديدات بوتين، علما بأن الأخير لوح منذ بدء هجومه على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022 بإمكان استخدامه السلاح النووي.

وحذرت المعارضة البيلاروسية في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا الخميس من خطر يهدد أوروبا برمتها. وكتبت بالإنكليزية على تويتر: "حين نتحدث عن أسلحة نووية تكتيكية، فإن غالبيتها توازي في قوتها الأسلحة التي قتلت 140 ألف شخص في هيروشيما".

Today, the #Belarus regime has signed an agreement with Russia on the deployment of nuclear weapons. It would not only endanger the lives of Belarusians but also create a new threat against Ukraine & all of Europe.



Even when they are talking about tactical nuclear weapons, most… pic.twitter.com/tKFpL5Oosj — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 25, 2023

ميدانيا، بدأت مجموعة فاغنر المسلّحة الروسية بتسليم مدينة باخموت في شرق أوكرانيا إلى الجيش الروسي بعدما أعلنت في نهاية الأسبوع السيطرة على المدينة المدمرة. وتجري العملية في توقيت بالغ الدقة للجيش الروسي الذي خسر، بحسب الأوكرانيين، 20 كيلومترا مربعا في شمال وجنوب هذه المدينة.

وأعلن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين الخميس في مقطع فيديو وزعه مكتبه الإعلامي "نحن في طور سحب وحداتنا من باخموت اليوم. من الآن حتى الأول من يونيو/حزيران، ستعود غالبيتها (الوحدات) إلى القواعد الخلفية. سنعيد مواقعنا إلى العسكريين، مع الذخيرة وكل ما يتواجد فيها".

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من جهة أخرى أشار الجيش الروسي إلى أنه نشر طائرات مقاتلة لمنع قاذفتين إستراتيجيتين أمريكيتين من خرق الحدود فوق بحر البلطيق، للمرة الثانية هذا الأسبوع.

وفي روسيا، واجهت السلطات الاثنين عملية توغل نفذتها مجموعات تسللت من أوكرانيا عند حدود البلدين. ووقعت عملية التوغل في بلدات عدة في منطقة بلغورود، وتبنتها مجموعتان روسيتان تقاتلان إلى جانب الأوكرانيين، تم التعريف عن ممثليهم على أنهم شخصيات من اليمين المتطرف الروسي. وإحدى هاتين المنظمتين فيلق "حرية روسيا" التي تعتبرها موسكو "إرهابية"، أعلنت مساء الأربعاء على تلغرام أنها خسرت عنصرين وأصيب عشرة من صفوفها خلال هذا التوغل. أما الروس فأعلنوا قتل "أكثر من 70" مهاجما.

دبلوماسيا، حض الاتحاد الأوروبي الخميس الصين على دفع روسيا لوقف سفك الدماء في أوكرانيا والانسحاب منها، وذلك خلال زيارة يجريها إلى بروكسل الموفد الصيني الخاص للشؤون الأوراسية لي هوي. والتقى المسؤول الرفيع في جهاز السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا في بروكسل لي هوي خلال جولة ستقوده الجمعة إلى موسكو. وحض الاتحاد الأوروبي الصين بصفتها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، على بذل جهود من أجل "انسحاب فوري وغير مشروط لكل القوات والأعتدة العسكرية من أراضي أوكرانيا".

في واشنطن، اعتبر رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي الخميس أن روسيا لن تحقق نصرا عسكريا في أوكرانيا، مضيفا أنه من غير المرجح أيضا أن يتم دحر كل القوات الروسية في أي وقت قريب. وتؤكد تصريحاته توقعات عن إطالة أمد الحرب في أوكرانيا حيث لا يبدو أي من الطرفين في موقع لتحقيق نصر حاسم وفي غياب مفاوضات في الوقت الحالي.

والأربعاء، تجمع في باريس نحو عشرين من ممثلي المعارضة الروسية في المنفى، للحديث عن إنهاء حقبة بوتين في روسيا والخسارة المرتقبة للقوات الروسية في أوكرانيا.

فرانس24/ أ ف ب

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