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ريبورتاج: الطيران المدني يتكبد خسائر فادحة منذ بداية الحرب في أوكرانيا

أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، إلى تعطيل كامل لقطاع الطيران المدني والنقل الجوي في البلاد. كما تسبب في فقدان العديد من الموظفين في المجال عملهم. وفي ظل الحرب الدامية، تضاءلت فرص العمل، وأصبح وضعهم المالي في حالة مزرية. فقد انعدمت مصادر التمويل وتحولت مكاتب العمل إلى أطلال كئيبة. لكن الأمل لازال قائما والجميع ينتظر عودة "تحليق الطائرات المدنية في سماء أوكرانيا، بدلا من الصواريخ الروسية". تفاصيل أوفر عن الموضوع في تقرير موفد فرانس24 وسيم الدالي.