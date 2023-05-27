روسيا: هجوم بطائرتين مسيرتين على مبنى إداري لخط أنابيب نفط قرب الحدود مع بيلاروسيا

الحرب في أوكرانيا

ألحق انفجار بمنطقة بسكوف الروسية الحدودية مع بيلاروسيا السبت أضرارا بمبنى إدارى تابع لخط أنابيب نفطية، وفق تأكيد السلطات المحلية السبت. وأضاف حاكم المنطقة أن الهجوم الذي تم بطائرتين مسيرتين لم يوقع قتلى أو جرحى.

© أ ف ب/ أرشيف

إعلان اقرأ المزيد

أعلن حاكم منطقة بسكوف الروسية ميخائيل فيديرنيكوف على تطبيق تلغرام السبت، أن انفجارا في المنطقة الواقعة قرب الحدود مع بيلاروسيا ألحق أضرارا بمبنى إداري تابع لخط أنابيب نفطي.

وأضاف أن الانفجار لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

وفي وقت لاحق، قال حاكم فيديرنيكوف أن تحقيقا أوليا أظهر أن الهجوم تم بطائرتين مسيرتين.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك