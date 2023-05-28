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ريبورتاج: إعادة تأهيل مبتوري الأطراف من الجنود والمدنيين الأوكرانيين جراء الحرب

خلفت الحرب في أوكرانيا خسائر بشرية عديدة، بين قتلى ومصابين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة. ولعل أقسى هذه الإصابات وأكثرها ألما جسديا وخاصة نفسيا، هي بتر الأطراف التي تستوجب عناية كبيرة ورعاية متواصلة من أجل إعادة التأهيل عن طريق استخدام الأطراف الصناعية. موفد فرانس24 الخاص إلى أوكرانيا وسيم الدالي زار في العاصمة كييف أحد المراكز المتخصصة في إعادة تأهيل مبتوري الأطراف من الجنود والمدنيين وأعد التقرير التالي.