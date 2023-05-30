طائرات مسيرة تستهدف عدة مبان بموسكو في خضم هجوم روسي "ضخم" على كييف

الحرب في أوكرانيا

قُتل شخص على الأقل وأصيب آخرون في هجوم "ضخم" وفق ما قال مسؤول محلي، نفذته روسيا بطائرات مسيرة استهدف العاصمة الأوكرانية. ووفق الإدارة العسكرية في كييف فإن هذا الهجوم هو الثالث على العاصمة خلال 24 ساعة، والذي دمرت خلاله قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أكثر من 20 طائرة مسيرة. من جهتها تعرضت موسكو ومنطقتها فجر الثلاثاء لهجوم قل ما يحصل، بمسيرات تسبب بأضرار "طفيفة" في أبنية دون أن يسفر عن سقوط قتلى وفق ما قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين.

إعلان اقرأ المزيد

شنت روسيا ليل الإثنين الثلاثاء هجوما جديدا بعدد كبير من المسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو.

في المقابل استهدف هجوم العاصمة الروسية ومنطقتها فجر الثلاثاء لهجوم قل ما يحصل، بمسيرات تسبب بأضرار "طفيفة" في أبنية لم يسفر عن سقوط ضحايا، وفق ما أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف في وقت مبكر الثلاثاء إن هذا الهجوم هو الثالث على كييف خلال 24 ساعة، والذي دمرت خلاله قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أكثر من 20 طائرة مسيرة.

وتضمن منشور لكليتشكو على تطبيق تلغرام أن حطاما سقط على مبنى مؤلف من طوابق عدة في حي هولوسييفسكي في جنوب العاصمة مما أسفر عن "مقتل شخص، ونقل امرأة مسنّة إلى المستشفى، وعلاج مصابَين آخرَين في عين المكان".

وكان كليتشكو قال في منشور سابق على تلغرام إن القوات الروسية شنت على كييف "هجوما ضخما" بمسيرات، ما أسفر عن إصابة شابة تبلغ من العمر 27 عاما بجروح استدعت نقلها إلى المستشفى.

>> اقرأ أيضا : من هم المقاتلون الروس المعارضون لبوتين الذين توغلوا داخل الأراضي الروسية؟

من جانبها قالت الإدارة العسكرية والمدينة للعاصمة إن 20 شخصا تم إجلاؤهم من المبنى المتضرر بسبب سقوط الحطام عليه. مضيفة في منشور على تطبيق تلغرام أن "الطابقين العلويين من المبنى دمرا وربما هناك أشخاص تحت الأنقاض".

>> اقرأ أيضا : ريبورتاج فرانس24: رغم الحرب.. طلبة أجانب يعودون لاستئناف الدراسة في الجامعات الأوكرانية

وبحسب الإدارة فإن هذا الهجوم الليلي تم بواسطة طائرات مسيرة، مشيرة إلى أن سقوط مزيد من الحطام على أنحاء أخرى من العاصمة تسبب باندلاع حريق في منزل بحيّ دارنيتسكي (في جنوب كييف)، واحتراق ثلاث سيارات في حي بيشيرسكي (بوسط العاصمة).

وقال رئيس البلدية مخاطبا سكان العاصمة: "هجوم ضخم. احتموا!".

وطوال الليل دوت صفارات الإنذار في كييف، وكذلك في تشيركاسي (وسط) وكيروفوهراد وميكولايف وخيرسون (جنوب)، لتحذير السكّان من غارات جوية تستهدف هذه المدن.

ويأتي هذا الهجوم على كييف غداة هجوم ليلي مماثل استهدف العاصمة الأوكرانية.

كما يأتي الهجوم بعد ساعات من قصف صاروخي روسي استهدف المدينة في وضح النهار، على غير العادة، وأثار حالة من الذعر في صفوف السكان الذين هرعوا إلى الملاجئ ومحطات المترو للاحتماء منه.

هجوم على موسكو

وكتب رئيس بلدية موسكو فيتالي كليتشكو عبر تلغرام "هذا الصباح فجرا تسبب هجوم بمسيرات بأضرار طفيفة في أبنية عدة. وقد انتشرت كل أجهزة الطوارئ في المدينة في المكان (..) ولم تسجل إصابات خطرة حتى الآن".

من جهته قال حاكم منطقة موسكو اندريه فوروبيوف إن عدة مسّيرات أسقطت بالقرب من العاصمة.

وكتب "هذا الصباح سمع سكان بعض مناطق ضواحي موسكو دوي انفجارات، كان هذا نظامنا للدفاع الجوي".

وأوضح "تم إسقاط عدة مسيّرات عند اقترابها من موسكو" داعيا السكان الى "الحفاظ على هدوئهم" وأكد ان "كل أجهزة الإنقاذ تقوم بعملها".

استهدفت موسكو ومنطقتها الواقعتان على بعد أكثر من ألف كيلومتر عن اوكرانيا، حتى الآن بهجمات مسيرات قليلة جدا منذ بدء النزاع في حين كثرت الهجمات كهذه في مناطق روسية أخرى.

وأظهرت لقطات نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي آثار دخان في الجو. وظهرت في أخرى نافذة محطمة في أحد المباني.

وأضاف سوبيانين أن السلطات قامت بإجلاء سكان مبنيين سكنيين في موسكو تضررا بسبب المسيّرات.

وقال "سيتمكنون من العودة الى شققهم ما أن تنهي الأجهزة الخاصة عملها".

وأتى الهجوم، بعد هجوم آخر بمسيرات روسية طال العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل وأسفر عن سقوط قتيل على الأقل على ما قال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو.

والاثنين أثارت ضربات روسية في وضح النهار الذعر في العاصمة الأوكرانية التي تعرضت لهجمات عدة منذ مطلع أيار/مايو.

في بداية أيار/مايو اسقطت مسيرتان فوق الكرملين مركز السلطة في موسكو في هجوم نسب إلى كييف.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك