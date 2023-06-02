وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن أوكرانيا "أقوى" شرط "للسلام الحقيقي" مع روسيا

دبلوماسية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة في هلسنكي إن "الشرط لأي دبلوماسية ذات معنى وأي سلام حقيقي (مع روسيا) هو أوكرانيا أقوى، قادرة على الردع والدفاع في مواجهة أي عدوان مستقبلي". وأكد أن غزو أوكرانيا "فشل استراتيجي" للرئيس فلاديمير بوتين.

إعلان اقرأ المزيد

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة في خطاب ألقاه بهلسنكي على ضرورة تعزيز قوة أوكرانيا قبل أي اتفاق سلام مع روسيا. وقال: "نظرا إلى عدم وجود أي أوهام لدينا حيال تطلعات بوتين، نعتقد بأن الشرط لأي دبلوماسية ذات معنى وأي سلام حقيقي هو أوكرانيا أقوى، قادرة على الردع والدفاع في مواجهة أي عدوان مستقبلي".

وفي الكلمة التي ألقاها في مبنى بلدية هلسنكي، اعتبر بلينكن أن غزو أوكرانيا "فشل استراتيجي" لروسيا، لافتا إلى وحدة الغرب وخسائر موسكو. وقال إن "العدوان الذي يشنه بوتين على أوكرانيا فشل استراتيجي، إذ قلل بشكل كبير من القوة العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية لروسيا وتأثيرها لسنوات قادمة".

أضاف "عند النظر إلى أهداف الرئيس بوتين الاستراتيجية بعيدة المدى، فلا شك أن روسيا اليوم أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل الغزو الواسع". وأشار بلينكن إلى خسائر روسيا في ميدان المعارك والأسواق الأوروبية، وانضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي.

وتابع "لطالما قال الكرملين إنه يملك ثاني أقوى جيش في العالم، وكثيرون صدقوا ذلك. اليوم يرى كثيرون الجيش الروسي ثاني أقوى جيش في أوكرانيا" وسط ضحكات من الحضور.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك