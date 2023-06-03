أوكرانيا: زيلينسكي يقر بأن انضمام بلاده إلى الناتو "مستحيل" قبل نهاية الحرب

دبلوماسية

في اعتراف يُعتبر نادرا، أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة بأن انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) هو "مستحيل" قبل نهاية الحرب مع روسيا. وأكد قائلا "ليس لأننا لا نريد ذلك بل لأن ذلك مستحيل".

زار رئيس أوكرانيا ، فولوديمير زيلينسكي ، منطقة فرونتيرا كون بيلاريس ، وسط هجوم روسيا في أوكرانيا ، في منطقة فولونيا ، أوكرانيا ، في 19 أبريل 2023.

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أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة بأن ضم بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأمر الذي تطالب به كييف بإصرار هو "مستحيل" قبل نهاية الحرب مع روسيا.

وصرح زيلينسكي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأستوني الار كاريس إن "الانضمام إلى الناتو هو أفضل ضمان لأمن أوكرانيا(..) ولكننا نفهم أننا لن نجر أي دولة في الناتو إلى الحرب".

وأضاف "لذلك، نتفهم أننا لن نصبح عضوا في الناتو ما دامت هذه الحرب مستمرة، ليس لأننا لا نريد ذلك بل لأن ذلك مستحيل".

ويعتبر هذا اعتراف نادر من الرئيس الأوكراني الذي كثف ضغوطه منذ بدء الغزو الروسي لضم بلاده في أسرع وقت ممكن إلى الحلف.

والخميس، طالب زيلينسكي بضم بلاده ومولدافيا إلى حلف شمال الأطلسي قائلا إن الشكوك حول انضمام بلاده تعرض أوروبا للخطر.

والأطلسي الذي يؤيد من حيث المبدأ ضم هذا البلد، يبقي الغموض حول الجدول الزمني إذ إن دخول كييف إلى الحلف قد يسبّب تصعيدا في النزاع لأن روسيا تعتبر مثل هذا التوسع خطا أحمر.

ويذكر أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أكد في نيسان/أبريل الماضي دعم المنظمة لطموحات كييف بدون أن يتطرق الى الجدول الزمني، معتبرا أن الاولوية هي تحقيق النصر في الحرب.

وستبحث مسألة انضمام اوكرانيا في قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في فيلينوس في تموز/يوليو المقبل.

فرانس24/ أ ف ب

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