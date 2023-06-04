أوكرانيا: مقتل طفلة وإصابة العديد بجروح في قصف جوي استهدف مبان سكنية في مدينة دنيبرو

قُتلت طفلة وأصيب ما لا يقل عن 22 شخصا، إثر هجوم جوي استهدف دنيبرو وسط أوكرانيا مساء السبت، ومن بين الجرحى أطفال في حالة خطيرة، وفق ما أعلن مسؤول محلي في وقت سابق. من جهته اتهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي الروس بتنفيذ الهجوم على المدينة، موضحا أن القصف أصابت مبنيين في منطقة سكنية في دنيبرو.

عمال الإنقاذ في موقع مبنى سكني تضرر من قصف صاروخي روسي ، على مشارف مدينة دنيبرو ، أوكرانيا ، 3 يونيو 2023.

إعلان اقرأ المزيد

أسفر هجوم جوي في دنيبرو بوسط أوكرانيا مساء السبت عن مقتل طفلة وجرح 22 شخصا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال إصاباتهم خطيرة، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية.

من جهته اتهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي الروس "بمهاجمة المدينة"، موضحا أن عمليات القصف أصابت مبنيين في منطقة سكنية في دنيبرو.

وتضمنت تدوينة نشرها زيلينسكي على موقع فيس بوك السبت "هاجم الروس المدينة". مضيفا "أصابوا مبنيين سكنيين من طابقين. لسوء الحظ هناك أناس تحت الأنقاض".

ونشر الرئيس الأوكراني مقطع فيديو يظهر فيه رجال الإنقاذ وهم يفتشون المبنى المدمر ويسمع هدير آليات صناعية.

وأفاد حاكم منطقة دنيبرو سيرهي ليساك في وقت سابق أن "العدو جرح خمسة أطفال في بلدة بيدورودنينسكا". وأضاف أن "الأطباء يقدرون أن حالة ثلاثة أطفال خطيرة وهم في غرفة العمليات."

وتابع المصدر نفسه أن "العدد الإجمالي للجرحى ارتفع إلى عشرين، نُقل 17 منهم نقلهم الى المستشفى"، مؤكدا أن رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن ضحايا محتملين تحت الأنقاض.

وتكثفت الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا والقصف الأوكراني على أراض روسية في الأسابيع الأخيرة بينما تؤكد كييف أنها تستعد لهجوم كبير ضد قوات موسكو بهدف استعادة الأراضي التي خسرتها منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

على الجانب الآخر من الحدود، أدت قذائف أوكرانية إلى مقتل شخصين السبت في بيلغورود في روسيا، كما ذكر حاكم المنطقة.

وتعرضت القرى الحدودية في هذه المنطقة لقصف مدفعي غير مسبوق في الأيام الأخيرة أسفر، بعد قصف السبت، عن سقوط سبعة قتلى خلال الأسبوع الجاري.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك