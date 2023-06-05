روسيا تقول إنها صدت هجوما أوكرانيا واسع النطاق في دونباس

الحرب في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن صد هجوم أوكراني في "خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب منطقة دونيتسك". وذكرت الوزارة أن الجيش الأوكراني استخدم خلال هذا الهجوم ست كتائب ميكانيكية وكتيبتَي دبابات. ولم تؤكد أوكرانيا هذه العملية غير أنها أعلنت منذ أشهر استعدادها لشن هجوم مضاد كبير. وكانت منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا قد شهدت الأحد معارك بين الجيش الروسي ومقاتلين روس موالين لأوكرانيا، بحسب حاكم هذه المنطقة.

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جنود أوكرانيون في دبابة بالقرب من باخموت في 7 مايو 2023.

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أعلنت روسيا الإثنين أنها صدت "هجوما أوكرانيا واسع النطاق" في دونباس، في حين أن كييف التي تقول منذ شهور إنها تستعد لهجوم مضاد كبير لم تؤكد على الفور أنها شنت هذه العملية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه "في صباح 4 حزيران/يونيو شن العدو هجوما واسعا في خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب منطقة دونيتسك". وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الجيش الأوكراني شن هذا الهجوم بست كتائب ميكانيكية وكتيبتَي دبابات.

وأضافت: "العدو لم يحقق هدفه ولم ينجح"، مرفقة إعلانها بمقطع فيديو يُظهر ما قيل إنها مدرعات أوكرانية صُوّرت من الجوّ وتعمل القوات الروسية على تدميرها.

وفقا للوزارة فإن رئيس أركان الجيش الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف "كان خلال هذه الفترة في أحد مراكز القيادة المتقدمة في هذا الاتجاه".

والجنرال غيراسيموف الذي عيّن في كانون الثاني/يناير "قائدا للمجموعة المشتركة للقوات" المنتشرة في أوكرانيا يتعرض بانتظام لانتقادات أو إهانات من رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين.

يتهم بريغوجين كلا من غيراسيموف ووزير الدفاع سيرغي شويغو بالمسؤولية عن مقتل وإصابة "عشرات آلاف" المقاتلين الروس في أوكرانيا بسبب حرمانهم من الذخيرة خصوصا.

ولم تأت السلطات الأوكرانية على ذكر هذه الوقائع. وتقول كييف منذ أشهر إنها تستعد لهجوم مضاد كبير ضد القوات الروسية.

في فيديو نشر الأحد، بدا أن الجيش الأوكراني يدعو الجنود إلى التزام الصمت وقال إنه لن يكون هناك إعلان عن بدء هذا الهجوم الذي طال انتظاره.

إضافة إلى الهجوم الأوكراني في دونباس الذي أعلنت عنه موسكو، دارت الأحد معارك في منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا بين الجيش الروسي ومقاتلين روس موالين لأوكرانيا، بحسب حاكم المنطقة.

وقال حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عبر تلغرام: "وصلت مجموعة تخريبية، وهناك قتال في نوفايا تافولجانكا" وهي قرية حدودية. وأضاف "آمل بأن يتم تدميرهم جميعا".

وأشار إلى أن المهاجمين الذين وصفهم بأنهم روس يُقاتلون إلى جانب كييف، قد أخذوا أسرى وعرضوا عملية تبادل.

كذلك قال الجيش الروسي إنه صد "مجموعة تخريبية تضم إرهابيين أوكرانيين" حاولوا عبور الحدود.

وكتب الجيش في بيان "مدفعيتنا ضربت الأعداء. لقد تفرّقوا وتراجعوا".

يأتي القتال في محيط نوفايا تافولجانكا في أعقاب توغل قوات موالية لأوكرانيا في منطقة بيلغورود الشهر الماضي، ما أجبر موسكو على استخدام مدفعيتها وقواتها الجوية على أراضيها.

وتعرضت القرى القريبة من الحدود لقصف مكثف من جانب أوكرانيا منذ أسبوع، ما أجبر آلاف الأشخاص على الفرار إلى بيلغورود، المدينة الرئيسية في المنطقة.

ولم تعلن أوكرانيا أبدا مسؤوليتها عن الهجمات على الأراضي الروسية، لكن مستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك قال الأحد إن الوضع في المناطق الحدودية "يجب أن يُنظر إليه على أنه مستقبل روسيا".

فرانس 24 / أ ف ب

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