كييف تتهم موسكو بتدمير سد نوفا كاخوفكا بجنوب أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

اتهمت القوات المسلحة الأوكرانية روسيا بتدمير سد نوفا كاخوفكا في جنوب أوكرانيا، وأشارت إلى أن العمل جار لتحديد حجم الدمار والمناطق المهددة بالغرق، فيما أكدت وكالة الأنباء الروسية "تاس" تدمير السد وقالت إن المياه تغمر المنطقة. وذكر مسؤول موال لموسكو في منطقة زابوريجيا أن انهيار السد لا يهدد إلى حد الآن محطة زابوريجيا النووية، في وقت أعلن فيه حاكم منطقة خيرسون على تلغرام بدء عمليات إخلاء المناطق القريبة من منطقة كاخوفكا.

قوات روسية تقوم بدوريات في محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون تم التقاطها في 20 مايو 2022.

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قالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية الثلاثاء على صفحتها على فيس بوك إن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية.

وأضافت القيادة: "يجري تحديد حجم الدمار وسرعة وكميات المياه والمناطق التي من المرجح أن تتعرض للغرق".

ومن جهتها قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء نقلا عن مصدر مطلع لم تذكر هويته إن سد نوفا كاخوفكا الضخم، الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، تدمر وإن المياه غمرت المنطقة.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن الليلة كانت هادئة ولم تكن هناك ضربات جوية على السد خلال الليل.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس بلدية نوفا كاخوفكا المعين من جانب موسكو قوله إن الجزء العلوي من السد تدمر نتيجة قصف.

وأوردت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن مسؤول مدعوم من موسكو بمنطقة زابوريجيا قوله إنه لا يوجد "خطر كبير" حتى الآن على محطة زابوريجيا النووية جراء انهيار سد نوفا كاخوفكا.

بدء عمليات إخلاء المناطق المجاورة

ومن جهته، أعلن حاكم منطقة خيرسون في أوكرانيا الثلاثاء بدء عمليات إخلاء المناطق القريبة من منطقة كاخوفكا في جنوب البلاد.

وقال الحاكم أولكسندر بروكودين عبر تطبيق تلغرام في الساعة 0345 بتوقيت غرينيتش "خلال خمس ساعات سيصل منسوب المياه إلى مستوى حرج".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن أجهزة الطوارئ قولها إن حوالي 80 تجمعا سكنيا ربما تتأثر بدمار سد كاخوفكا.

فرانس24 / رويترز

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