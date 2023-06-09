بوتين يعلن أن روسيا ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا بدءا من يوليو

ستشرع روسيا في نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا بدءا من 7 و8 يوليو/تموز المقبل، حسبما أعلن بوتين مشيرا إلى أن الأمر سيتم فور اكتمال جاهزية المرافق الخاصة. وتشكل هذه الخطوة التي وافق عليها حليفه ألكسندر لوكاشينكو، المرة الأولى التي ترسل فيها موسكو تلك الرؤوس خارج البلاد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو خلال اجتماع في مقر إقامة بوشاروف روتشي. سوتشي، روسيا في 9 يونيو/حزيران 2023.

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة بأن بلاده ستشرع في نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا بعد اكتمال جاهزية المرافق الخاصة في السابع والثامن من يوليو/تموز، لتكون هذه أول مرة تنشر فيها موسكو تلك الرؤوس خارج روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي سابقا.

وكان بوتين قد قال في مارس/آذار إنه أعطى الضوء الأخضر لنشر هذه الأسلحة في بيلاروسيا وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد نشرت فعلا أسلحة نووية تكتيكية في مجموعة من الدول الأوروبية منذ عقود.

وتحدث بوتين إلى نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قائلا: "كل شيء يمضي حسب الخطة"، وذلك خلال مناقشات في المقر الصيفي لبوتين في سوتشي على البحر الأسود.

وتابع بوتين وفق ما ورد في نص أصدره الكرملين لتصريحاته: "تنتهي استعدادات المرافق ذات الصلة في السابع والثامن من يوليو/تموز وسنبدأ على الفور أنشطة تخص نشر الأنواع المناسبة من الأسلحة في أراضي بلادك (بيلاروسيا)". ورد عليه لوكاشينكو بقوله: "شكرا لك...".

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وبعد مضي أكثر من 15 شهرا على اندلاع أكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، يقول بوتين إن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يمدون أوكرانيا بالأسلحة كجزء من حرب بالوكالة موسعة تهدف إلى إخضاع روسيا.

ويرى الرئيس الروسي (70 عاما) الحرب في أوكرانيا على أنها معركة بقاء بالنسبة لبلاده أمام ما يصفه بأنه توسيع لا ينتهي لحلف شمال الأطلسي. وسبق أن حذّر الغرب مرارا من أن بلاده لن تتراجع.

فرانس24/ رويترز

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