أوكرانيا تقول إن المعارك الرئيسية تدور في شرق البلاد وأن الروس في "وضع دفاعي" جنوبا

الحرب في أوكرانيا

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني الجمعة إن الوضع على طول خط الجبهة لا يزال متوترا، مشيرة إلى أن المعارك الرئيسية تدور في شرق البلاد. وأضافت بأن القوات الروسية تستمر في التركيز على مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومانرينكا، البلدات التي تشهد معارك منذ أشهر. ولفتت المسؤولة الأوكرانية إلى أن الجيش الروسي ينفذ "عمليات دفاعية في قطاع زابوريجيا" حيث تتواصل المواجهات.

طيار أوكراني من اللواء الثاني عشر وجنود يفحصون طائرة هليكوبتر هجومية من طراز Mi-24 خلال تدريبات عسكرية بمنطقة دنيبروبتروفسك في 7 يونيو/حزيران 2023.

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أعلنت السلطات الأوكرانية الجمعة بأن المعارك ما زالت تتركز شرقي البلاد، فيما أحيت اشتباكات في الجنوب تكهنات حيال بدء هجوم مضاد كبير تحضّر له كييف منذ مدة.

في السياق، صرحت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار على منصة تلغرام: "الوضع لا يزال متوترا على طول خط الجبهة بأكمله ومركز القتال يقع في الشرق". وتابعت بأن "العدو يواصل تركيز جهوده في اتجاه ليمان وباخموت وأفدييفكا ومانرينكا" وهي بلدات تشهد معارك منذ أشهر.

لكن المسؤولة الأوكرانية تهرّبت من الرد عن أسئلة بشأن الجنوب، فيما تكثّفت المعارك منذ الخميس في منطقة زابوريجيا حسب موسكو، خصوصا حول أوريخيف باتجاه توكماك، المدينة التي تبعد 40 كلم جنوب الأراضي التي تحتلها روسيا.

وأوضحت ماليار أيضا بأن "العدو ينفّذ عمليات دفاعية في قطاع زابوريجيا والقتال مستمر هناك".

بداية الهجوم الأوكراني المضاد؟

في المقابل، قال الجيش الروسي الجمعة إن القتال احتدم في جنوب أوكرانيا، موضحا أنه صدّ عدة هجمات في ما اعتُبر بداية محتملة لهجوم مضاد واسع النطاق تشنّه كييف لاستعادة الأراضي التي تحتلها موسكو.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "خلال اليوم الماضي، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولتها لتنفيذ عمليات هجومية في اتجاه جنوب دونيتسك وزابوريجيا". وأضافت أنه تم صد هذه التحركات بشكل "حازم" من قبل القوات الروسية والطيران.

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وكان مسؤول الاحتلال الروسي فلاديمير روغوف تحدث عبر تلغرام عن "معارك طاحنة في منطقة بين أوريخوفو (الاسم الروسي لأوريخيف) وتوكماك"، على مستوى خط المواجهة الحالي بين القوات الروسية والأوكرانية. ولم يدل روغوف بمزيد من التفاصيل.

لكن ألكسندر سلادكوف، مراسل التلفزيون الروسي العام الذي يملك قناة على "تلغرام" يتابعها أكثر من مليون شخص، قال إن "المدفعيتين" الروسية والأوكرانية تقصفان، في الوقت الذي تشنّ كييف هجوما بحسب تعبيره. وكتب في الصباح الباكر على تلغرام: "تجري معارك طويلة وقاسية"، مضيفا بأن "خط الجبهة مستقر".

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ولم يكن من الممكن التحقّق من هذه التصريحات من مصدر مستقل في هذه المرحلة.

كما لم تعلّق كييف، التي بات جيشها مجهزا بمعدّات غربية حديثة، على التصريحات الروسية، فيما تواصل الحفاظ على التكتّم بشأن استراتيجيتها لاستعادة أراضيها المحتلة.

NEW: #Ukraine has conducted #counteroffensive operations with differential outcomes in at least three sectors of the front as part of wider counteroffensive efforts that have been unfolding since Sunday, June 4.



Latest assessment w/ @criticalthreats: https://t.co/A1Y19HR1xc pic.twitter.com/K2jwvQmVsb — ISW (@TheStudyofWar) June 9, 2023

ويرجح العديد من المراقبين بأن "الهجوم الأوكراني المضاد بدأ"، بينهم معهد دراسات الحرب (ISW) الأمريكي، الذي يقول إنه لا يتوقع "عملية كبيرة واحدة" ولكن عددا من العمليات المنسّقة.

فرانس24/ أ ف ب

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