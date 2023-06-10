الحرب في أوكرانيا: ثلاثة قتلى في هجوم روسي ليلي بطائرات مسيرة على أوديسا

الحرب في أوكرانيا

قتل ثلاثة مدنيين على الأقل صباح السبت في هجوم ليلي بطائرات مسيرة روسية على مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، بعد أن أدى سقوط حطام طائرة مسيرة على مبنى سكني إلى اندلاع حريق.

مقتل 3 في هجوم روسي بطائرات مسيرة على أوديسا في أوكرانيا بعد اندلاع حريق بمبنى سقط عليه حطام إحدى المسيرات، 10 حزيران/ يونيو 2023.

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أعلن الجيش الأوكراني مقتل ثلاثة مدنيين قتلوا في هجوم بطائرات مسيرة روسية على مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقالت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني إن الدفاعات الجوية في منطقة أوديسا أسقطت ثماني طائرات مسيرة من طراز شاهد وصاروخين، وإن الهجوم هو الأحدث في موجة الضربات الجوية الليلية التي تستهدف مدنا أوكرانية في الأسابيع الماضية.

وذكرت المسؤولة العسكرية في بيان "نتيجة عمليات الإسقاط، سقط حطام إحدى الطائرات المسيرة على شقة على ارتفاع كبير، مما تسبب في نشوب حريق". وقالت خدمات الطوارئ إن 27 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، أصيبوا لكن تم إخماد النيران بسرعة وإنقاذ 12 شخصا من المبنى.

فرانس24/ رويترز

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