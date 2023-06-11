في أول مكسب ضدّ القوات الروسية..الجيش الأوكراني يسترجع قرية جنوب البلاد

الحرب في أوكرانيا

قال الجيش الأوكراني الأحد إنه استعاد قرية بلاغوداتني جنوب شرق البلاد، في أول مكسب له ضدّ القوات الروسية في هذا الجزء من جبهة القتال. وبينما أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إلى "عمليات هجومية مضادة" للجيش على الجبهة، أكد نظيره الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن الهجوم الأوكراني "بدأ"، لكن القوات الأوكرانية لم تتمكن من تحقيق أهدافها.

صورة ملتقطة من مقطع فيديو تم إصداره في 11 حزيران/يونيو 2023 ، تظهر جنودا أوكرانيين يرفعون العلم الأوكراني على مبنى في بلاغوداتني، القرية الأولى التي تم تحريرها، منطقة دونيتسك ، أوكرانيا.

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أعلن الجيش الأوكراني الأحد استرجاع قرية بلاغوداتني جنوب شرق البلاد، ما يعد أول مكسب له ضدّ القوات الروسية.

وقالت القوات البرية الأوكرانية على فيسبوك التالي: "قام جنود اللواء 68 الشجعان (...) بتحرير بلدة بلاغوداتني". كما نشرت مقطع فيديو يظهر جنودا يحملون العلم الأوكراني في مبنى مدمر.

ومن جهته، قال فاليري شيرشين المتحدث باسم الوحدات المكلفة بالدفاع عن "جبهة تافريا" والتي شاركت في العملية إن الأوكرانيين أسروا جندييْن روسيين ومقاتلين انفصاليين موالين لموسكو.

هذا، وأضاف متحدثا عن هذه القرية التي كان يقطنها أقل من ألف نسمة قبل الحرب "تم رفع العلم الأوكراني في بلاغوداتني".

وتقع هذه القرية على أطراف منطقتي دونيتسك وزابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا، حيث تحدثت موسكو عن هجمات أوكرانية واسعة النطاق منذ نحو أسبوع.

ومن جانبه، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إلى "عمليات هجومية مضادة" للجيش على الجبهة، لكنه لم يوضح ما إذا كان يتحدث عن الهجوم الكبير الذي تعد له هيئة الأركان في كييف منذ أشهر.

وبالمقابل، أكد نظيره الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن الهجوم الأوكراني "بدأ"، لكن القوات الأوكرانية لم تتمكن من تحقيق أهدافها بعد مضي أيام عدة من المعارك.

وإلى ذلك، تبقى السلطات الأوكرانية غامضة في استراتيجيتها بينما يتحدث الجيش الروسي منذ ستة أيام عن هجمات كبيرة على مواقعه وخصوصا جنوب أوكرانيا، بما في ذلك المعدات التي أرسلها الغرب.

وفي السياق، قال معهد دراسات الحرب إن "القوات الأوكرانية شنت عمليات هجومية مضادة في أربع مناطق على الأقل من الجبهة في العاشر من حزيران/يونيو". ونقل عن مصادر روسية أن "القوات الأوكرانية تتمتع بتفوق تكتيكي في شن هجمات ليلية باستخدام معدات قدمها الغرب وأنظمة متفوقة للرؤية الليلية".

فرانس24/أ ف ب

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