أوكرانيا تعلن استعادة قرية رابعة ضمن مكاسب هجومها المضاد على القوات الروسية

الحرب في أوكرانيا

في سياق هجومها المضاد ضد القوات الروسية، أعلنت أوكرانيا الاثنين أنها تمكنت من استعادة السيطرة على قرية رابعة جنوب شرق البلاد. من جانبها قالت روسيا إن الهجوم المضاد فشل حتى الآن، ونشرت صورا لمركبات ودبابات قتالية أمريكية وألمانية مدمرة.

جنود أوكرانيون من اللواء 35 مشاة البحرية المنفصل يقفون لالتقاط صورة مع العلم الأوكراني في قرية ستوروجيف المحررة، منطقة دونيتسك، أوكرانيا، صورة ملتقطة من فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في 12 يونيو/حزيران 2023.

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أعلنت أوكرانيا الاثنين، أن جنودها استعادوا السيطرة على قرية رابعة في جنوب شرق البلاد، وذلك بعد يوم من الإعلان عن تحقيق أول مكاسب صغيرة في هجوم مضاد تشنه على القوات الروسية.

ووفق لقطات فيديو لم يجر التحقق من صحتها نشرت عبر الإنترنت، يظهر جنود وهم يرفعون العلم الأوكراني في قرية ستوروجيف في منطقة دونيتسك، كما وجه وزير الدفاع الشكر لأحد ألوية الجيش بعد استعادته للقرية.

وفرضت أوكرانيا سياجا من الكتمان على عملياتها، لتجنب كشف تفاصيل عملية تأمل أن تساعدها في استعادة مساحات من الأرض في الشرق والجنوب وتهديد الجسر البري الذي تستخدمه روسيا لإرسال الإمدادات لشبه جزيرة القرم المحتلة.

من جانبها، قالت روسيا إن الهجوم المضاد فشل حتى الآن، ونشرت صورا لمركبات ودبابات قتالية أمريكية وألمانية مدمرة. وكانت تحدثت الأسبوع الماضي عن أن الهجوم بدأ بالفعل، ولم يتسن التحقق من الوضع في ساحة المعركة.

يذكر أن أوكرانيا قالت الأحد إن قواتها حررت ثلاث قرى تقع على حافة منطقة دونيتسك المجاورة لمنطقة زابوريجيا، وهذه القرى هي بلاهوداتني ونسكوتشني وماكاريفكا. وتقع قرية ستوروجيف بجوار بلاهوداتني.

ويبدو التقدم المعلن عنه، في حال تأكيده، متواضعا إذ تقع ماكاريفكا على بعد خمسة كيلومترات مما كان يمثل خط الجبهة في السابق. وتقع القرية على بعد 90 كيلومترا من الحد الجنوبي للجسر البري الروسي على بحر آزوف.

وقال بعض المدونين العسكريين الروس البارزين، إن القتال على ماكاريفكا لا يزال مستمرا، لكنهم أكدوا استعادة القوات الأوكرانية لبلاهوداتني ونسكوتشني.

وقامت روسيا ببناء تحصينات دافعية مترامية الأطراف للتصدي لهجوم القوات الأوكرانية التي دربها وسلحها الغرب.

وأشارت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في إفادتها المنتظمة عن الوضع القتالي، إن 25 معركة اندلعت على مدى 24 ساعة مضت بالقرب من باخموت وأفدييفكا ومارينكا في منطقة دونيتسك، وكذلك بالقرب من بيلوهوريفكا في منطقة لوغانسك.

وقال سيرهي تشيرفاتي المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية لجيش أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية واصلت الهجوم المضاد على أطراف باخموت ودفعت القوات الروسية للتراجع لمسافة تصل إلى 700 متر هناك.

وقالت روسيا إنها سيطرت على المدينة المدمرة الشهر الماضي، بعد بعض من أعنف المعارك منذ بدء غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

وأعلن كل من الجانبين أن قواته كبدت الطرف الآخر خسائر فادحة في الأفراد والمعدات على مدى الأسبوع الماضي.

فرانس24/ رويترز

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