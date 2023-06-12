"محارب قبل كل شيء" و"خسارة لا تعوض"... أبرز ردود الفعل على وفاة برلسكوني

توالت ردود الأفعال في الداخل والخارج على وفاة رئيس الحكومة الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، الاثنين عن 86 عاما. ففيما اعتبرته رئيسة الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني "محاربا قبل كل شيء"، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه "خسارة لا تُعوض". ومن المرتقب أن تقام جنازة رسمية لبرلوسكوني الأربعاء في كاتدرائية ميلانو.

صورة من الأرشيف، عندما كان سيلفيو برلسكوني رئسيسا لوزراء إيطاليا- 27 آذار/مارس 2009.

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من رئيسة الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة جويجيا ميلوني إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توالت ردود الأفعال على وفاة رئيس الحكومة الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني الاثنين عن 86 عاما.

وشغل برلوسكوني منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات بين عامي 1994 و2011 لمجموع تسعة أعوام، وكان عضوا في مجلس الشيوخ ورئيسا لحزب "فورتسا إيطاليا" اليميني وشريكا في الحكومة الائتلافية التي ترأسها اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني.

وقالت ميلوني الاثنين في مقطع فيديو "كان سيلفيو برلسكوني محاربا قبل كل شيء. كان رجلا لا يخشى الدفاع عن قناعاته، وكانت شجاعته وتصميمه بالتحديد ما جعله أحد أكثر الرجال تأثيرا في تاريخ إيطاليا".

وقال زعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة ماتيو سالفيني، إن البلد خسر "إيطاليا عظيما... واحدا من الأعظم على الإطلاق". مضيفا على شبكات التواصل الاجتماعي "لكن الأهم هو أنني خسرت صديقا عظيما. أنا محطم ونادرا ما أبكي، اليوم هو أحد هذه الأيام".

"خسارة لا تُعوض"

من جهته، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببرلسكوني، الذي قال إن وفاته "خسارة لا تُعوض". وكتب بوتين في برقية تعزية موجهة إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وفق بيان صادر عن الكرملين، "بالنسبة إلي، كان سيلفيو إنسانا عزيزا وصديقا حقيقيا".

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وكان سيلفيو برلسكوني، صرح في إحدى المرات أن علاقة "صداقة شخصية وحقيقية" تربطه بفلاديمير بوتين.

وفي تصريحات متلفزة منفصلة، قال بوتين إن برلسكوني فعل الكثير لتطوير العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي. وأضاف أنه برز لأنه كان "مخلصاً جداً ومنفتحاً". وقال "هذه خسارة كبيرة ليس فقط لإيطاليا ولكن للسياسة الدولية".

احتفظ برلسكوني بمكانة خاصة في قلوب العديد من الإيطاليين، رغم سلسلة الفضائح الجنسية والملفات القضائية التي شوهت سمعته على مدى سنوات.

"أحبه كثيرون وكرهه كثيرون"

وقال رئيس الحكومة السابق ماتيو رينزي على فيس بوك "صنع سيلفيو برلسكوني التاريخ في هذا البلد".

وأضاف "أحبه كثيرون وكرهه كثيرون: على الجميع اليوم الإقرار بأن تأثيره على الحياة السياسية والاقتصادية والرياضية والتلفزيونية غير مسبوق".

وقالت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديموقراطي المعارض (يسار وسط)، إن وفاة برلسكوني "تمثل نهاية حقبة".

وبرلسكوني الشخصية الاستثنائية والأب لخمسة أبناء من زواجين، وجد صديقة جديدة في 2020 هي مارتا فاسينا عارضة الأزياء السابقة التي تصغره بـ53 عامًا والنائبة عن حزبه "فورتسا إيطاليا".

وسبق أن بنى برلسكوني ضريحا رخاميا مستوحى من الفراعنة في قصره في أركوري قرب ميلانو، ليدفن فيه أفراد عائلته وأصدقائه عند وفاتهم.

وستُقام جنازة رسمية لبرلسكوني الأربعاء في كاتدرائية ميلانو، حسبما أعلنت أبرشية المدينة، التي قالت إنه توفي في مستشفى سان رافاييل في ميلانو.

فرانس24/ أ ف ب

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