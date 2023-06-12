250 طائرة عسكرية من 25 دولة.. حلف شمال الأطلسي يبدأ أكبر مناورة جوية في تاريخه

يبدأ حلف شمال الأطلسي (الناتو) الاثنين عملية "إير ديفندر 23" التي تستمر لغاية 23 يونيو/حزيران بمشاركة نحو 250 طائرة من 25 دولة، في أهم مناورات جوية في تاريخه، على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا. وقال الجنرال إينغو غيرهارتس قائد القوات الجوية الألمانية، التي تنسق العملية، إن هذه التدريبات لا تستهدف "أي طرف" على وجه التحديد.

استعراض عسكري لحلف شمال الأطلسي في بولندا، في 21 مارس/آذار 2023.

إعلان اقرأ المزيد

يبدأ حلف شمال الأطلسي الاثنين أهم مناوراته الجوية والتي تضم نحو 250 طائرة عسكرية من 25 دولة عضو في الأطلسي وشريكة له، بما فيها اليابان والسويد الدولة المرشحة لعضوية الحلف.

تستمر تدريبات عملية "إير ديفندر 23" حتى 23 حزيران/يونيو ويشارك ما يصل إلى 10 آلاف شخص، وذلك بتنسيق من ألمانيا وبهدف إلى تعزيز توافقية التشغيل والحماية من الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز في حال وقوع هجوم على مدن أو مطارات أو موانئ واقعة على أراضي الأطلسي.

وستشمل المناورات تدريبا عملياتيا وتكتيكيا، خصوصا في ألمانيا وأيضا في جمهورية التشيك وإستونيا ولاتفيا.

>> اقرأ أيضا : ماذا سيتغير بعد انضمام فنلندا إلى حلف الأطلسي وماذا عن رد موسكو؟

قال الجنرال إينغو غيرهارتس قائد القوات الجوية الألمانية أثناء تقديمه التمرين إن هذه التدريبات لا تستهدف "أي طرف" على وجه التحديد، علما أن فكرة إطلاقها تعود لعام 2018 في إطار الرد على ضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014.

وأكد الجنرال أن الأطلسي مصمم على الدفاع عن "كل شبر" من أراضيه، مضيفا "نحن تحالف دفاعي وهذه المناورات خُطط لها على هذا الأساس".

لكن سفيرة الولايات المتحدة في ألمانيا إيمي غوتمان قالت: "سأكون مندهشة جدا إن لم يُلاحظ أي زعيم في العالم ما يظهره هذا لناحية روح هذا التحالف وماذا تعني قوة هذا التحالف، وهذا يشمل (الرئيس الروسي) بوتين".

للتذكير، فإن فنلندا والسويد طلبتا الانضمام إلى الأطلسي بعد الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير 2022.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك