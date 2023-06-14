أوكرانيا: مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في قصف صاروخي روسي على أوديسا

الحرب في أوكرانيا

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم في قصف صاروخي روسي استهدف أوديسا جنوب أوكرانيا، حسبما أعلن المتحدث باسم الإدارة العسكرية للمدينة، مشيرا إلى إصابة 13 آخرين بجروح وإلى "احتمال وجود أشخاص تحت الأنقاض". ومؤخرا، كثفت موسكو هجماتها الليلية على المدن الأوكرانية فيما تشن كييف هجوما كبيرا لتحرير أراضيها التي احتلتها القوات الروسية.

رجاء الإطفاء يحاولون السيطرة على حريق نشب في مركز تجاري ناجم عن ضربة صاروخية روسية استهدفت ميناء أوديسا. أوكرانيا في 14 يونيو/حزيران 2023.

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أعلن مسؤول عسكري أوكراني الأربعاء عن مصرع ثلاثة أشخاص وجرح 13 آخرين إثر قصف صاروخي شنته القوات الروسية على أوديسا جنوب البلاد.

في هذا الشأن، قال سيرغي براتشوك المتحدث باسم الإدارة العسكرية لأوديسا في منشور على منصة تلغرام، إن القتلى الثلاثة موظفون في مستودع تجاري أصيب بصاروخ كروز روسي من نوع كاليبر. مضيفا بأن سبعة موظفين آخرين جرحوا، مشيرا إلى "احتمال وجود أشخاص تحت الأنقاض".

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وتابع المسؤول العسكري الأوكراني بأن الهجوم دمر مستودعات مساحتها ألف متر مربع وسبب حريقا على مساحة 400 متر مربع. وقال براتشوك إن أربعة صواريخ أطلقت من سفينة في البحر الأسود.

إضافة إلى عمال المستودعات، جُرح ستة أشخاص في أماكن أخرى من أوديسا حيث تضرر مركز أعمال ومؤسسة تعليمية ومجمع سكني ومطاعم ومتاجر، وفق نفس المتحدث.

كذلك، ذكرت الإدارة العسكرية بأن الدفاع الأوكراني المضاد للطائرات أسقط اثنين من الصواريخ.

وخلال الأسابيع الأخيرة، كثفت موسكو هجماتها الليلية على مدن أوكرانيا فيما تشن كييف هجوما مضادا كبيرا في محاولة لاستعادة الأراضي التي احتلتها القوات الروسية.

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تأتي هذه التطورات، غداة إعلان كييف بأن قواتها تحرز تقدما، بعد فترة وجيزة من تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال فيه إن الهجوم المضاد الذي كانت كييف تستعد له منذ أشهر "يفشل".

وقال قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني على المنصات: "القتال الدفاعي والهجومي الشرس مستمر في شرق بلدنا وجنوبها. لقد حققنا بعض المكاسب، ننفذ الخطط التي وضعناها ونتقدم".

فرانس24/ أ ف ب

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