اليونان تعلن مصرع ما لا يقل عن 59 شخصا إثر غرق زورق للمهاجرين قبالة سواحلها

لقي 59 مهاجرا غير نظامي على الأقل حتفهم غرقا في وقت مبكر الأربعاء حسبما أفاد خفر السواحل اليوناني، فيما يُخشى أن يكون هناك مزيد من المفقودين بعد انقلاب القارب قبالة السواحل الجنوبية لليونان. وفيما أعلنت أثينا عن إنقاذ 104 أشخاص حتى منتصف النهار، فإن حصيلة الضحايا هذه تبقى الأكبر منذ بداية 2023.

مهاجرون غير شرعيين في ميناء بلدة كالاماتا بعد إنقاذهم. اليونان في 14 يونيو/حزيران 2023.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن خفر السواحل في اليونان عن مصرع ما لا يقل عن 59 مهاجرا غرقا في وقت مبكر الأربعاء، فيما تخشى السلطات من أن يكون هناك مزيد من المفقودين بعد انقلاب القارب وغرقه قبالة سواحل البلاد.

وأوضحت أثينا أنه بحلول منتصف النهار كان هناك 104 أشخاص تم إنقاذهم لكن لم يتضح عدد من كانوا على متن القارب قبل الحادث.

Death tolls has now raised to 59, and is expected to continue to increase throughout the day.



The survivors of the shipwreck, around 100 people, have arrived in Kalamata, they had been picked up by a Cayman Islands registered yacht named Mayan Queen IV.



Worrying report from… pic.twitter.com/UljVL1p6ay — Aegean Boat Report (@ABoatReport) June 14, 2023

وتعد هذه أكبر حصيلة لضحايا غرق سفينة قبالة اليونان هذا العام.

كما أفاد خفر السواحل اليوناني أيضا بأن طائرة تابعة لوكالة تمشيط الحدود "فرونتكس" التابعة للاتحاد الأوروبي وقاربين آخرين كانا غير بعيدين عن موقع القارب الذي كان في طريقه إلى إيطاليا، حددوا موقعه في المياه الدولية في وقت متأخر الثلاثاء على بعد 80 كيلومترا جنوب غرب بلدة بيلوس جنوب اليونان.

وأضاف نفس المصدر أن الأشخاص على متن القارب رفضوا المساعدة التي عرضتها أثينا في وقت متأخر الثلاثاء. وبعد بضعة ساعات، انقلب قاربهم وغرق ما استعدى بدء عملية البحث والإنقاذ.

Worrying report from AlarmPhone saying they had contact with the boat yesterday, passengers reported that there were 750 people onboard. pic.twitter.com/BVnt83xT0L — Aegean Boat Report (@ABoatReport) June 14, 2023

في نفس الشأن، قالت هيئة البث "إي.آر.تي" إن القارب أبحر من مدينة طبرق الليبية الواقعة جنوب جزيرة كريت اليونانية، مضيفة أن أغلب من كانوا على متن القارب شباب في العشرينيات.

لكن لم تؤكد السلطات اليونانية على الفور جنسياتهم، واكتفت بتوضيح أن الناجين نُقلوا إلى بلدة كالاماتا.

وتعد اليونان إحدى الطرق الرئيسية لدخول اللاجئين من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ويعبر غالبية المهاجرين غير النظاميين إلى الجزر اليونانية من تركيا المجاورة، لكن عددا متزايدا من القوارب يبحر في رحلة أطول وأشد خطورة من تركيا إلى إيطاليا عبر اليونان.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك