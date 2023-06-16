ارتفاع عمليات العبور وسط البحر المتوسط لأوروبا هذا العام إلى "أكثر من الضعف"

قالت وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" الجمعة إن عدد عمليات عبور حدود الاتحاد الأوروبي عن طريق وسط البحر الأبيض المتوسط قد "زاد بأكثر من الضعف" في 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. فيما أشارت إلى أن جميع طرق الهجرة باستثناء وسط البحر الأبيض المتوسط قد شهدت تراجعا تراوح بين 6 بالمئة في غرب البحر المتوسط و47 بالمئة عبر طريق غرب أفريقيا.

© أ ف ب/ أرشيف

عملية إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط من قبل سفينة أوشن فيكينغ في 10 آب/اغسطس 2019.

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في بيان صدر الجمعة، أفادت وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس"أنه في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، رصدت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 50300 عملية عبور غير نظامية عبر هذا الطريق، وهو "أعلى رقم مسجل منذ العام 2017".

وأضافت الوكالة الأوروبية أن "وسط البحر الأبيض المتوسط لا يزال طريق الهجرة الرئيسي إلى الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أنه شهد نحو نصف حالات الدخول غير النظامية المبلّغ عنها عام 2023.

هذا، وقد وصل العدد الإجمالي لعمليات الدخول التي تم إبلاغ "فرونتكس" بها 102 ألف، بارتفاع قدره 12% على مدى عام.

كما أوضحت "فرونتكس" أن ثاني أكثر الطرق نشاطا كان عبر غرب البلقان، مع أكثر من 30700 عملية دخول، الأمر الذي يمثل انخفاضا بنسبة 25 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وإلى ذلك، لفتت وكالة الحدود الأوروبية إلى أن جميع طرق الهجرة باستثناء وسط البحر الأبيض المتوسط شهدت تراجعا هي الأخرى، تراوح بين 6 بالمئة في غرب البحر المتوسط و47 بالمئة عبر طريق غرب أفريقيا.

وأرجعت الوكالة سبب الانخفاض "أساسا إلى فترات طويلة من سوء الأحوال الجوية، ما جعل الرحلات الخطرة أصلا على متن قوارب غير صالحة للإبحار أكثر خطورة".

ومع ذلك قالت إن ضغوط الهجرة في المنطقة لا تزال "مرتفعة"، مضيفة "يمكننا توقع زيادة نشاط المهربين في المنطقة في الأشهر المقبلة".

فرانس24/ أ ف ب

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