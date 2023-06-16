غرق قارب المهاجرين قبالة اليونان: أعمال البحث والإنقاذ مستمرة مع تضاؤل الآمال بالعثور على ناجين

قالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في اليونان ستيلا نانو، إن عمليات البحث عن ناجين من حادث غرق المركب قبالة السواحل اليونانية متواصلة، مع العلم أنه كلما طال الوقت تضاءلت فرص العثور على أي منهم. وبحسب حصيلة رسمية، انتشل خفر السواحل اليوناني 78 جثة الأربعاء، في حادثة هي الأكثر دموية من نوعها تشهدها السواحل الأوروبية منذ سنوات. وتفاعلا مع المأساة، أعلنت اليونان الحداد ثلاثة أيام حتى السبت.

© أ ف ب

مسعفون ينقلون أحد الناجين على نقالة، بعد غرق قارب يحمل عشرات المهاجرين في المياه الدولية في البحر الأيوني، في ميناء بلدة كالاماتا، في 14 يونيو 2023.

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بعد نحو يومين من حادث غرق قارب كان محملا بأعداد كبيرة من المهاجرين قبالة سواحل اليونان (قضى نتيجته نحو 78 شخصا حتى الآن)، تواصلت اليوم الجمعة عمليات البحث عن ناجين، لكن الآمال في العثور على أحياء "تتضاءل دقيقة تلو الأخرى" وفق الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في اليونان ستيلا نانو.

وانتشل خفر السواحل اليوناني 78 جثة من البحر الأربعاء بعد ساعات من انقلاب مركب صيد متهالك كانوا على متنه، في المياه الدولية قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، على بعد 47 ميلا بحريا (87 كيلومترا) من بيلوس في البحر الأيوني، بحسب حصيلة رسمية. كما تم إنقاذ 104 أشخاص نقلوا إلى ميناء كالاماتا في جنوب اليونان.

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وأكدت نانو أنه "وفقا للصور التي نشرتها السلطات وبعض شهادات الناجين، كان مئات الأشخاص على متن السفينة".

واستمرت أعمال البحث طوال ليل الخميس الجمعة في منطقة غرق المركب، بحسب خفر السواحل.

وقالت متحدثة باسم خفر السواحل "حاليا تشارك فرقاطة وطائرة مروحية تابعتان للقوات البحرية وثلاثة قوارب في أعمال البحث في الموقع".

إيقاف تسعة مشتبه فيهم

أوقفت الشرطة اليونانية تسعة مصريين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما، يشتبه بأنهم مهربون، بحسب مصدر قضائي.

وكان هؤلاء الرجال من بين الناجين، واقتيدوا للمثول أمام المدعي العام في كالاماتا الجمعة، على أن يمثلوا أمام قاضي التحقيق الاثنين.

وأكد المصدر القضائي أنه يُشتَبه بممارستهم "الإتجار بالبشر".

وما زال 27 شخصا في المستشفى الجمعة، بينهم أحد الموقوفين، وفقا لخفر السواحل.

وأورد تلفزيون "إي أر تي" الرسمي أن بعض الناجين سيُنقلون الجمعة إلى مركز استقبال للمهاجرين في مالاكاسا شمال شرق أثينا.

وأفاد مصدر في أحد الموانئ بأن مركب الصيد غادر مصر فارغا قبل أن يستقله مهاجرون في مدينة طبرق الساحلية في شرق ليبيا، وكان متوجها الى إيطاليا.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة أبدت "خشيتها من غرق مئات الأشخاص الإضافيين، في إحدى أسوأ المآسي في المتوسط خلال عقد".

حداد ثلاثة أيام

وكانت السلطات اليونانية قد أعلنت أمس الخميس الحداد ثلاثة أيام على ضحايا الحادث.

وغرق العديد من المراكب في بحر إيجه، وكثيراً ما تتهم منظمات غير حكومية ووسائل إعلام أثينا بإبعاد المهاجرين قسرا منعا لوصولهم إلى اليابسة حيث يقدمون طلبات لجوء.

وإلى جانب هذا الطريق البحري، يحاول مهاجرون المرور مباشرة إلى إيطاليا عن طريق عبور البحر الأبيض المتوسط من جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كريت.

ومنذ بداية العام، غرق 44 شخصا في شرق البحر الأبيض المتوسط، وفق المنظمة الدولية للهجرة. والعام الماضي، بلغ عدد المهاجرين الغرقى 372.

فرانس24/ أ ف ب

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