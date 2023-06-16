وزير الدفاع الأمريكي يؤكد قدرة أوكرانيا على مواصلة هجومها رغم الخسائر

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قدرة أوكرانيا على تنفيذ هجومها المضاد رغم خسائرها الأولية. وقال خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع في مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) مع وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إنه متوقع أن تكون هناك خسائر على الجانبين. وأضاف أوستن: "لا يمكن التنبؤ بالحرب، وسنواصل تزويد أوكرانيا بما تحتاج إليه للنجاح".

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وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال مؤتمر صحفي في مقر الناتو في بروكسل. 15 حزيران/يونيو 2023.

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اعتبر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الخميس، بعد اجتماع في مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) مع وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أن كييف لا تزال لديها القدرة والقوة النارية الكافية لتنفيذ هجومها المضاد، رغم خسائرها الأولية.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لأعضاء مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا، "إنها حرب، لذلك نعلم أنه ستكون هناك خسائر على الجانبين".

وأطلع ريزنيكوف والقادة العسكريون الأوكرانيون دول الحلف وشركاءها على الوضع على الأرض، وحددوا احتياجاتهم العسكرية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن قواته صدت الهجوم، وأن الخسائر الأوكرانية "كارثية". وأعلنت موسكو أنها غنمت من الأوكرانيين عددا من دبابات ليوبارد الألمانية ومدرعات برادلي الأمريكية.

وسخر أوستن من الإعلان الروسي قائلا: "أعتقد أن الروس أظهروا لنا تلك المركبات الخمس نفسها حوالي ألف مرة من عشر زوايا مختلفة".

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: "لا يزال الأوكرانيون يتمتعون بقدرة وقوة قتالية كبيرة"، مؤكدا قدرتهم على "استعادة وإصلاح المعدات المتضررة".

وتابع لويد أوستن: "لا يمكن التنبؤ بالحرب، وسنواصل تزويد أوكرانيا بما تحتاج إليه للنجاح".

بدوره، أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي، إلى أن "الهجوم في مراحله الأولى، وأن المعارك عنيفة للغاية، ومن المحتمل أن تستغرق وقتا طويلا".

وقال الوزير الأوكراني في تغريدة: "نحتاج إلى مركبات مدرعة، وأسلحة مضادة للدبابات، وذخيرة لحماية أراضينا، ومساعدة الروس في العودة إلى ديارهم".

وأعلنت الولايات المتحدة عن تزويد أوكرانيا بمواد وعربات مدرعة وذخائر بقيمة 325 مليون دولار. كما أعلنت ألمانيا والمملكة المتحدة وبولندا وكندا والدنمارك وهولندا والنروج وإيطاليا عن مساهمات.

ورحب ريزنيكوف بهذه الالتزامات، و"الأنباء المهمة" عن التحالف الذي شكلته الدنمارك وهولندا لتدريب طيارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات أمريكية الصنع من طراز إف-16.

وفي هذا الصدد، قال أوستن إن من المقرر أن يبدأ التدريب هذا الصيف، لكن "الأمر سيستغرق بعض الوقت".

وقال الجنرال ميلي: "من السابق لأوانه الإعلان عن مواعيد توريد الطائرات".

فرانس 24/ أ ف ب

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