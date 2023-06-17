وفد الوساطة الإفريقي في النزاع الأوكراني في سان بطرسبرغ غداة لقاءه زيلينسكي في كييف

غداة لقائه مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في كييف في مساع لحل الحرب الروسية على أوكرانيا، يتوجه الوفد الأفريقي بقيادة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا السبت إلى سان بطرسبرغ (شمال غرب روسيا) حيث يستقبله فلاديمير بوتين. ورحب حلف شمال الأطلسي بالوساطة، لكنه شدد على أن "الحل العادل" الوحيد هو الذي يعتبر روسيا المعتدي في هذه الحرب.

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يتوجه الوفد الأفريقي بقيادة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا السبت إلى سان بطرسبرغ (شمال غرب روسيا) حيث يستقبله فلاديمير بوتين، وذلك غداة لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف للتوسط بين البلدين لوقف الحرب التي شنتها موسكو على جارتها منذ 24 فبراير/شباط 2022.

اقترح الوفد الجمعة وساطة سلام في النزاع، مؤكدا ضرورة حصول "وقف للتصعيد من الجانبين"، إلا أن الرئيس الأوكراني رفض ذلك منددا بعملية "غش" من جانب روسيا.

وأكد زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مع القادة الأفارقة المشاركين في الوفد: "من الواضح أن روسيا تحاول مجددا استخدام تكتيكها القديم القائم على الغش. لكن روسيا لن تنجح بعد اليوم في الاحتيال على العالم. لن نمنحها فرصة ثانية".

إن السماح بأي تفاوض مع روسيا الآن "يعني تجميد الحرب"

وتابع قائلا إن "أي تفاوض مع روسيا الآن، فيما المحتل لا يزال على أرضنا، يعني تجميد الحرب وتجميد الألم والمعاناة".

ورحب حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالوساطة، لكنه شدد على أن "الحل العادل" الوحيد هو الذي يعتبر روسيا المعتدي في هذه الحرب.

من جانبه، أكد بوتين الجمعة أن الهجوم الأوكراني المضاد على الجبهة "لا يملك أي فرصة للنجاح" وأن الدول الغربية ستضطر في النهاية للحوار معه بشروطه، مشددا "سنرى متى سنتحدث إليها وما هي مواضيع البحث".

بوتين: زيلينسكي "عار على الشعب اليهودي"

ورأى الرئيس الروسي مجددا أن النازيين الجدد يتحكمون بأوكرانيا لتبرير هجومه العسكري، ووصف نظيره الأوكراني وهو يهودي بأنه "عار على الشعب اليهودي". وقال خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ "لدي الكثير من الأصدقاء اليهود. ويقولون إن زيلينسكي ليس يهوديا بل هو عار على الشعب اليهودي. أنا لا امزح".

ويضم الوفد الأرفريقي أربعة رؤساء هم إلى جانب رامابوزا، ماكي سال من السنغال وهاكيندي هيشيليما من زامبيا وغزالي عثماني من جزر القمر التي تترأس الاتحاد الإفريقي، فضلا عن ممثلين للكونغو وأوغندا ومصر.

وكان قد وصل الوفد إلى كييف قبل ظهر الجمعة، وبعيد ذلك استهدفت منطقة العاصمة الأوكرانية بهجوم بصواريخ روسية أدت إلى إطلاق صفارات المضادات الأرضية التي تلتها انفجارات. وأدى الهجوم إلى إصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص بجروح على ما أفادت الشرطة الأوكرانية.

وصول أول دفعة من الرؤوس النووية الروسية إلى بيلاروسيا

باشر الوفد الإفريقي مهمته بزيارة بوتشا في ضاحية كييف حيث يُتهم الجيش الروسي بقتل مئات المدنيين في بداية الحرب.

ويحاول الكرملين استقطاب القادة الأفارقة إلى معسكره، مقدما روسيا على أنها سد منيع أمام الامبرالية الغربية ومتهما الغرب بمنع صادرات الحبوب والأسمدة الروسية الضرورية إلى إفريقيا جراء العقوبات.

بموازاة ذلك، أعلن بوتين الجمعة وصول أول دفعة من الرؤوس النووية إلى بيلاروسيا مكرسا بذلك انتشارا كان أعلنه في موسكو في آذار/مارس.

فرانس24/ أ ف ب

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