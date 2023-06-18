صحيفة نيويورك تايمز وخبراء: تدمير سد كاخوفكا في أوكرانيا نتج عن انفجار داخلي تقف وراءه روسيا

الحرب في أوكرانيا

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أنها أجرت تحقيقا يُثبت بأن تدمير سد كاخوفكا الضخم في السادس من يونيو/حزيران بمنطقة خيرسون "انهار نتيجة انفجار نفذته" روسيا. وأكد فريق من الخبراء القانونيين الدوليين الجمعة أن الانهيار "كان بسبب متفجرات زرعها الروس "على الأرجح بدرجة كبيرة".

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كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن أدلة تشير إلى أن تدمير سد كاخوفكا الضخم في السادس من يونيو/حزيران بمنطقة خيرسون التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا نتج عن انفجار داخلي تقف وراءها موسكو.

واستنادا لمهندسين وخبراء متفجرات، ذكرت الصحيفة الجمعة أن تحقيقا أجرته وجد أدلة تشير إلى انفجار عبوة ناسفة في ممر عبر القاعدة الخرسانية للسد مما أدى إلى تدميره. وقالت إن الأدلة "تشير بوضوح إلى أن السد انهار نتيجة انفجار نفذه الجانب الذي يسيطر عليه: روسيا".

ونقلت الصحيفة عن المهندسين قولهم إن الفحص الكامل للسد بعد تصريف المياه منه يمكن أن يحدد تسلسل الأحداث التي أدت إلى الدمار. وقالت: "قد يحدث انهيار بسبب تآكل ناتج عن اندفاع المياه عبر البوابات في حال كان تصميم السد سيئا، أو كانت الخرسانة لا تستوفي المعايير، لكن المهندسين استبعدوا ذلك".

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على نحو منفصل، قال فريق من الخبراء القانونيين الدوليين، الذين يساعدون في تحقيق يجريه الادعاء الأوكراني، في النتائج الأولية الجمعة إن الانهيار الذي وقع في منطقة خيرسون كان بسبب متفجرات زرعها الروس "على الأرجح بدرجة كبيرة".

ويتهم الكرملين كييف بتخريب السد الكهرومائي بغرض قطع مصدر رئيسي للمياه عن شبه جزيرة القرم، فيما تتهم أوكرانيا روسيا بتفجير السد الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية.

وأدى ذلك إلى تدفق المياه عبر مساحة كبيرة من ساحة المعركة وتدمير الأراضي الزراعية وقطع إمدادات المياه عن المدنيين.

فرانس24/ رويترز

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