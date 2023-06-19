الأمم المتحدة: روسيا تعرقل إيصال مساعدات لضحايا تفجير سد كاخوفكا في مناطق سيطرتها

انتقدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا دنيس براون في بيان رفض روسيا السماح بوصول المساعدات إلى ضحايا تفجير سد كاخوفكا في المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية، والذين" يحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدة" بحسب البيان. وطالبت موسكو بالتصرف "وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي". في حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد هجوم في ثلاثة قطاعات إذ تضغط القوات الأوكرانية بقوة في منطقة زابوريجيا.

جندي أوكراني من لواء أوليكسا دوفبوش 68 المقاتل في بلدة بلاهوداتني التي تمت استعادتها مؤخرا، أوكرانيا، السبت 17 يونيو/حزيران 2023.

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اتهمت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا الأحد روسيا بعرقلة إيصال المساعدات إلى ضحايا تفجير سد كاخوفكا في المناطق التي تسيطر عليها في الجنوب الأوكراني.

وقالت المنسقة دنيس براون في بيان إن "حكومة الاتحاد الروسي رفضت حتى الآن طلبنا الوصول إلى هذه المناطق الواقعة موقتا تحت سيطرتها العسكرية".

أضافت "الأمم المتحدة ستواصل بذل كل ما في وسعها للوصول إلى الجميع، بمن فيهم أولئك الذين يعانون عواقب التدمير الأخير للسد والذين يحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدة من أجل البقاء، أينما كانوا".

وحضت السلطات الروسية على "التصرف وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

ودُمّر في 6 يونيو/حزيران سد كاخوفكا الكهرمائي الواقع في منطقة خاضعة للسيطرة الروسية في خيرسون، ما استدعى إجلاء آلاف السكان وأثار مخاوف من وقوع كارثة إنسانية وبيئية. ويتقاذف البلدان مسؤولية تفجير السد.

رفعت روسيا السبت حصيلة الفيضانات التي شهدتها المناطق التي تسيطر عليها في جنوب أوكرانيا والناتجة من تدمير سد كاخوفكا على نهر دنيبر، إلى 29 قتيلا.

من جهتها أعلنت السلطات الأوكرانية السبت مقتل 16 شخصا وفقدان 31 آخرين جراء الفيضانات المدمرة التي نجمت عن تدمير سد كاخوفكا.

روسيا تعلن صد هجمات أوكرانية في ثلاثة قطاعات

قالت وزارة الدفاع الروسية الأحد إن قواتها تمكنت من صد سلسلة من الهجمات الأوكرانية في ثلاثة قطاعات من جبهة القتال حيث قالت إن أوكرانيا تضغط بقوة أكبر في منطقة زابوريجيا. ولم يتسن لوكالة أنباء رويترز التحقق من التقارير الواردة من ساحة المعركة.

ولم يأت البيان على ذكر حي بياتيخاتكي السكني في منطقة زابوريجيا التي قال مسؤول عينته روسيا في وقت سابق إن أوكرانيا سيطرت عليه.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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