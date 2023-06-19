فيديو

ريبورتاج: ألغام جرفتها الفيضانات بعد تفجير سد كاخوفكا تعمق معاناة الأوكرانيين في خيرسون

أجبر تفجير سد كاخوفكا قرب مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا الثلاثاء السادس من يونيو/حزيران، أولينا وفالنتين على النزوح وترك منزلهما الواقع على الجانب الأيمن من نهر دنيبر حيث يقع السد. بعد الكارثة، غمرت المياه منزلهما بالكامل. اليوم، سُمح لهما بالعودة للوقوف على الأضرار. لكن، وإضافة إلى المياه، جرفت الفيضانات التي أحدثها تدمير السد الألغام الأرضية، والتي باتت خطرا إضافيا يهدد حياة السكان، فيما لا تزال المنطقة تتعرض لقصف روسي عنيف.

02:44 إحدى سكان الضفة اليمنى من نهر دنيبر في خيرسون جنوب أوكرانيا. © فرانس24