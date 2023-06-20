أوكرانيا تعلن عن تحرير ثامن قرية من القوات الروسية وتستعد لشن "الضربة الكبرى"

الحرب في أوكرانيا

تمكنت القوات الأوكرانية من تحرير ثامن قرية من القوات الروسية في إطار هجومها المضاد الذي يتواصل منذ أسبوعين، حسبما قالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار الإثنين متحدثة عن "ضربة كبرى" في الأيام المقبلة ومشيرة إلى أن أشرس المعارك تدور في شرق وجنوب البلاد.

جنود أوكرانيون من اللواء الآلي المنفصل 30 يفتحون النار من دبابة قتال رئيسية من طراز T-80 تم الاستيلاء عليها في وقت سابق من القوات الروسية. القرب باخموت على خط المواجهة في منطقة دونيتسك. أوكرانيا في 19 يونيو/حزيران 2023.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت أوكرانيا الإثنين عن تمكن قواتها من طرد القوات الروسية من ثامن قرية إثر هجومها المضاد المستمر منذ أسبوعين، فيما تعهدت مسؤولة كبيرة بوزارة الدفاع "بضربة كبرى" خلال الأيام المقبلة رغم المقاومة الشديدة التي تبديها وحدات موسكو.

في السياق، صرحت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار بأن قوات بلادها استعادت قرية بياتيخاتكي الواقعة في قطاع شديد التحصين من خط المواجهة قرب أقرب الطرق المباشرة إلى ساحل بحر آزوف في البلاد. جاء ذلك ضمن تقدم كييف لما يصل إلى سبعة كيلومترات داخل الخطوط الروسية خلال أسبوعين، وسيطرت خلاله على 113 كيلومترا مربعا من الأراضي.

كما قالت ماليار عبر تلغرام: "لن يتخلى العدو بسهولة عن مواقعه، وعلينا أن نعد أنفسنا لمواجهة صعبة.. الجيش يتحرك وفق المخطط والضربة الكبرى لم تأت بعد". وقالت إن أشرس المعاك تدور في شرق وجنوب أوكرانيا. وبشكل منفصل، قالت إن الجيش الأوكراني منع تقدما روسيا في الشرق، حيث يركز وحداته، بما في ذلك قوات سلاح الجو.

>> اقرأ أيضا : ماكرون يعلن تسليم أوكرانيا نظام "سامب-تي" الفرنسي الإيطالي للدفاع الجوي

بالتزامن، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي المصور إن جيشه يتقدم في بعض القطاعات ويسعى لصد هجمات مكثفة في مناطق أخرى. لكنه قال إن النتيجة النهائية في صالح أوكرانيا. مضيفا: "لم نفقد مواقع، وإنما حررنا بعضها. وهم فقط يتكبدون الخسائر".

استعادة قرية بياتيخاتكي

وأظهر مقطعان مصوران نشرهما الجيش الأوكراني على تلغرام ما قال إنه تقدم لقواته لاستعادة قرية بياتيخاتكي، وتضمنا عدة هجمات على مواقع روسية وأحد الأرتال العسكرية. وأظهر مقطع دخانا كثيفا يتصاعد من المنطقة بينما تتقدم مجموعات من المركبات المدرعة الأوكرانية على طريق ريفي.

وظهر في نهاية المقطع المصور جنود واقفون أمام مبنى مزين بأعلام أوكرانيا ويقولون إنهم حرّروا القرية. وأضافوا: "حررت قوات الكتيبة 128 اليوم، 18 يونيو، قرية بياتيخاتكي.. فرّ الروس تاركين وراءهم عتادا وأسلحة وذخائر". تمكنت رويترز من التحقق من مكان تصوير المقطع لكنها لم تتمكن بشكل مستقل من التحقق من موعد تصويره.

كما كتبت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على فيس بوك تقول إن وحدات مضادة للطائرات أسقطت أربعة صواريخ كروز وأربع طائرات مسيّرة إيرانية الصنع في الأربع والعشرين ساعة الماضية. وقالت إن روسيا قصفت أكثر من 12 مدينة وقرية في منطقة زابوريجيا، ومنها بياتيخاتكي. ولم يتسن لرويترز التحقق من التقارير الواردة من ساحات القتال.

مزيد من المكاسب الأوكرانية

وتعكس تقارير استعادة السيطرة على القرى مكاسب أوكرانيا المتزايدة حتى الآن في قطاعات أمضت موسكو شهورا في تعزيزها. إلا أن قرية بياتيخاتكي تكتسب أهمية خاصة، حيث إنها تقع على بعد نحو 90 كيلومترا من الساحل.

في المقابل، قالت روسيا إنها صدّت العديد من الهجمات ونشرت مقطعا مصورا يظهر ما تقول قواتها إنه عتاد غربي جرت مصادرته. وظهر في المقطع ما قالت إنها دبابة فرنسية الصنع صودرت في منطقة دونيتسك بشرق البلاد، دون الإشارة إلى قرية بياتيخاتكي.

واعترفت كييف بشن هجمات على مناطق مختلفة من خط المواجهة الذي يبلغ طوله ألف كيلومتر في هجومها المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة 18 بالمئة من أراضيها التي تحتلها روسيا لكنها تحرص على السيطرة على المعلومات لأسباب أمنية. ويقول محللون إن المرحلة الرئيسية للهجوم المضاد لم تبدأ بعد.

ويبدو أن كلا الجانبين تكبد خسائر فادحة في القتال في الآونة الأخيرة ويقول كلاهما إن الجانب الآخر أكبر. وأعدّت أوكرانيا مجموعة من الوحدات العسكرية الجديدة للهجوم المضاد، في حين أن ألويتها صمدت أمام هجوم الشتاء الروسي في الشرق.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك