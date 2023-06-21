روسيا تعلن إسقاط مسيرتين قرب قاعدة عسكرية في محيط موسكو دون "تسجيل ضحايا ولا أضرار"

الحرب في أوكرانيا

أعلن حاكم منطقة موسكو أندري فوروبيوف أنه تم إسقاط مسيّرتين، فجر الأربعاء، قرب مستودعات قاعدة عسكرية على مسافة حوالي خمسين كيلومترا جنوب موسكو، من دون "تسجيل ضحايا ولا أضرار".

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أعلنت روسيا أنها أسقطت مسيرتين، الأربعاء، قرب مستودعات قاعدة عسكرية في قرية كالينينتس بقطاع نارو فومينسك على مسافة حوالي خمسين كيلومترا جنوب موسكو، "بدون تسجيل ضحايا ولا أضرار".

وكتب حاكم منطقة موسكو أندري فوروبيوف على تلغرام: "عثر على الحطام، وليس هناك أضرار ولا ضحايا" داعيا السكان إلى "الحفاظ على هدوئهم".

ونادرا ما استهدفت موسكو ومنطقتها الواقعة على مسافة أكثر من 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية بهجمات مسيرات منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، في حين تزايد هذا النوع من الهجمات في مواقع أخرى من روسيا.

وقد أُسقطت مسيرتان فوق الكرملين مطلع أيار/مايو في هجوم نسبته موسكو إلى أوكرانيا. كما استهدفت مسيرات في الأشهر الماضية قواعد عسكرية ومنشآت للطاقة في روسيا.

فرانس24/ أ ف ب

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