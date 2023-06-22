مسؤولون موالون لروسيا: أوكرانيا تقصف جسرا يربط بين شبه جزيرة القرم وخيرسون

الحرب في أوكرانيا

أعلن مسؤولون موالون لروسيا أن جسرا يربط بين شبه جزيرة القرم وخيرسون بأوكرانيا تعرض لأضرار في ضربة شنتها القوات الأوكرانية الخميس. وقال الحاكم الروسي للقرم سيرغي أكسيونوف: "خلال الليل أصابت ضربة جسر تشونغار ولم تسفر عن سقوط ضحايا".

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شنت أوكرانيا الخميس هجوما صاروخيا على جسر يربط بين خيرسون وشبه جزيرة القرم، وفقا لما قال مسؤولون عينتهم روسيا في المنطقتين.

وقال فلاديمير سالدو، حاكم خيرسون (في أوكرانيا) إن الجسر من المرجح أن يكون قد تعرض لهجوم بصواريخ ستورم شادو التي دمرت الطريق، لكن تم تحويل حركة المرور إلى طريق مختلف.

من جهته، قال الحاكم الروسي للقرم سيرغي أكسيونوف: "خلال الليل أصابت ضربة جسر تشونغار ولم تسفر عن سقوط ضحايا".

فرانس24/ رويترز

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