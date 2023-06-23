زيلينسكي يتهم روسيا بأنها شكلت مجموعات خاصة لجمع وإخفاء جثث ضحايا انهيار سد كاخوفكا

الحرب في أوكرانيا

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس، روسيا بأنها شكلت مجموعات خاصة لجمع وإخفاء جثث الضحايا الذين قتلوا في أعقاب انهيار سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا. أتت تصريحات زيلينسكي فيما أعلن جيشه أن الوضع الوبائي في المناطق المتضررة من انهيار السد تدهور بشدة، خاصة فيما يتعلق بانتشار التهاب الكبد (إيه).

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور مساء الخميس، إن روسيا شكلت مجموعات خاصة لجمع وإخفاء جثث الضحايا الذين قتلوا في أعقاب انهيار سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا مطلع هذا الشهر، مضيفا بأن الوضع في الأجزاء التي تحتلها موسكو "كارثي، بعبارة ملطفة".

وفي وقت متزامن، أعلن الجيش الأوكراني أن الوضع الوبائي في المناطق المتضررة من انهيار السد تدهور بشدة، خاصة فيما يتعلق بانتشار التهاب الكبد (إيه). وقدر وزير البيئة رسلان ستريليتس تكلفة الأضرار الناجمة عن الكارثة بأكثر من 1,5 مليار دولار حتى الآن.

وذكر مسؤولون أوكرانيون أن العدد الرسمي للقتلى هو 21 بينهم خمسة لقوا حتفهم جراء ما وصفوه بقصف روسي خلال عمليات الإجلاء. وقال مسؤولون روس إن عدد القتلى بلغ 46.

تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بالمسؤولية عن تدمير السد، الذي أدى إلى تدفق المياه عبر أجزاء من جنوب أوكرانيا، وخاصة منطقة خيرسون التي احتلتها القوات الروسية جزئيا. واضطر كثير من السكان إلى الصعود إلى أسطح المنازل وانتظار المساعدة، واتهمت كييف قوات الاحتلال الروسية بالتقاعس عن مساعدة المتضررين.

فرانس24/ رويترز

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