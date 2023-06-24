🔴 مباشر: بوتين يتهم بريغوجين بـ"خيانة" روسيا ويعتبر تمرد فاغنر "طعنة في الظهر"

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اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب استثنائي نقله التلفزيون السبت بأن "التمرد المسلح" الذي تنفذه فاغنر "خيانة"، محذرا من أن أي شخص يحمل السلاح ضد الجيش الروسي سيعاقب. وكان قائد المجموعة شبه العسكرية يفغيني بريغوجين أعلن في وقت سابق أنه يتواجد داخل المقر العام لقيادة الجيش في مدينة روستوف الروسية، الذي يعتبر مركزا أساسيا للحرب على أوكرانيا، وقال إنه سيطر على مواقع عسكرية من ضمنها مطار، غداة دعوته إلى انتفاضة على القيادة العسكرية لبلاده. تابعوا مباشرة على فرانس24 آخر التطورات على مدار الساعة.

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09:30 بوتين: تمرد فاغنر خيانة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب استثنائي نقله التلفزيون السبت إن "التمرد المسلح" لمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة "خيانة"، وإن أي شخص يحمل السلاح ضد الجيش الروسي سيعاقب.

وأضاف بوتين أنه سيفعل كل شيء لحماية روسيا، وأنه سيتم اتخاذ "إجراء حاسم" لتحقيق الاستقرار في روستوف أون دون، وهي مدينة بالجنوب قال يفغيني بريغوجن رئيس مجموعة فاغنر إن قواته سيطرت على جميع المنشآت العسكرية فيها.

09:00 فاغنر سيطرت على المنشآت العسكرية في فورونيغ جنوبي موسكو

أعلن مصدر أمني روسي السبت بأن مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة سيطروا على جميع المنشآت العسكرية في مدينة فورونيغ على بعد 500 كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة موسكو.

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08:30 فرض "نظام عملية لمكافحة الإرهاب" في موسكو لمنع هجمات محتملة

فرضت السلطات الروسية السبت "نظام عملية لمكافحة الإرهاب" في موسكو ومنطقتها على ما أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وأوضحت اللجنة في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية: "من أجل منع هجمات محتملة" فرض هذا النظام أيضا في منطقة فورونيج الواقعة على الحدود مع أوكرانيا. ويعزز هذا الإجراء صلاحيات الأجهزة الأمنية ويسمح لها بالحد من الحركة.

08:00 الكرملين: بوتين سيخاطب الأمة "قريبا"

سيتوجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكلمة إلى الأمة "قريبا" في الوقت الذي تشهد البلاد تمردا شنته مجموعة فاغنر المسلحة، وفق ما أعلن الكرملين السبت. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لوكالات الأنباء الروسية: "سيتوجه بوتين بكلمة إلى الأمة قريبا".

07:30 فاغنر تعلن السيطرة على مقر قيادة الجيش في روستوف ومواقع عسكرية

أكد قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين صباح السبت أنه دخل المقر العام لقيادة الجيش في مدينة روستوف الروسية الذي يشكل مركزا أساسيا للهجوم الروسي على أوكرانيا، وسيطر على مواقع عسكرية من ضمنها مطار. وقال بريغوجين في مقطع فيديو نشر على تلغرام: "إننا في المقر العام، إنها الساعة 7,30 صباحا" (4,30 ت غ)، مضيفا بأن "المواقع العسكرية في روستوف تحت السيطرة بما فيها المطار" فيما كان رجال ببدلات عسكرية يسيرون خلفه.

كما أشار بريغوجين إلى أن الطائرات العسكرية المشاركة في الهجوم الروسي على أوكرانيا "تقلع بشكل طبيعي" من المطار لتقوم بـ"مهماتها القتالية" مؤكّدا أنه "ليس هناك أي مشكلة". وأضاف بأن "نقطة القيادة الرئيسية تعمل بشكل طبيعي" مؤكدا أن "مساحات كبيرة من الأراضي التي احتُلت في أوكرانيا" تمت خسارتها وأن "الكثير من الجنود قتلوا"، متهما الجيش الروسي مجددا بعدم قول الحقيقة بشأن الوضع على الجبهة.

07:00 تدابير أمنية مشددة في موسكو وعدة مناطق روسية

أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين السبت عن اتخاذ إجراءات "لمكافحة الإرهاب" في العاصمة الروسية بعدما توعد قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بإطاحة القيادة العسكرية. كما أعلنت سلطات منطقتي روستوف المجاورة لأوكرانيا وليبيتسك اتخاذ تدابير أمنية مشددة.

وفي جنوب روسيا، تم دعوة السكان في منطقة روستوف التي تؤكد مجموعة فاغنر أنها دخلتها، للزوم منازلهم. وكتب حاكم المنطقة فاسيلي غولوبيف على تلغرام: "القوات الأمنية تتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة سكان المنطقة. أطلب من الجميع التزام الهدوء وعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة". لاحقا، دعت السلطات سكان مدينة روستوف، مركز المنطقة، لتفادي التوجه إلى وسطها، وأفادت منشورات وصور على الإنترنت عن وجود مسلحين عند مشارف مبانٍ رسمية.

06:30 قائد فاغنر يقول إنه وعناصره البالغ عددهم 25 ألفا "مستعدون للموت"

قال قائد فاغنر أنه وعناصر مجموعته البالغ عددهم 25 ألفا "مستعدّون للموت" من أجل "الوطن الأم" و"تحرير الشعب الروسي" من التسلسل الهرمي العسكري الذي أعلن دخوله في تمرد ضده.

وقال يفغيني بريغوجين في رسالة صوتية جديدة على تلغرام: "نحن جميعا على استعداد للموت، جميعنا الـ25 ألفا... لأننا نموت من أجل الوطن، نموت من أجل الشعب الروسي الذي يجب تحريره من أولئك الذين يقصفون السكان المدنيين".

وأعلن بريغوجين ليل السبت بأن قواته أسقطت مروحية عسكرية روسية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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