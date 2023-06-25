روسيا تؤكد أن تمرّد فاغنر لن يؤثّر على الحرب في أوكرانيا وقوات كييف تحرز تقدما على الجبهة الشرقية

الحرب في أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف السبت أن "من غير الوارد" أن يؤثر التمرّد الفاشل الذي نفّذته مجموعة فاغنر على الحملة ضدّ أوكرانيا، مضيفا أن "العملية العسكرية الخاصة مستمرة". من جانبها، أعلنت أوكرانيا عن إحراز تقدم لقواتها قرب باخموت إحدى نقاط القتال الرئيسية على الجبهة الشرقية وكذلك في منطقة أبعد جنوبا.

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قال الكرملين السبت إن التمرّد الفاشل لمجموعة فاغنر لن يؤثّر على خطط الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

في السياق، صرّح المتحدّث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأنه "من غير الوارد" أن يؤثّر تمرّد فاغنر الفاشل على الحملة الروسية ضد كييف، مضيفا أن "العملية العسكرية الخاصة مستمرة. لقد نجح عسكريّونا في صدّ هجوم أوكرانيا المضاد".

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في المقابل، أعلن الجيش الأوكراني السبت بأن قواته أحرزت تقدما قرب باخموت إحدى نقاط القتال الرئيسية على الجبهة الشرقية، وفي منطقة أبعد جنوبا.

وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار عبر تطبيق تلغرام إن قوات بلادها شنّت هجوما قرب مجموعة من القرى المحيطة بباخموت، المدينة التي استولت عليها قوات مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر الشهر الماضي بعد قتال استمر شهورا.

وكتبت ماليار: "أحرزنا تقدما في كل هذه المناطق". وأضافت بأن القوات الأوكرانية هاجمت الخطوط الروسية قرب بلدات أوريكوفو-فاسيليفكا وباخموت وبوبدانيفكا وياغيدني وكليشيفكا وكورديوميفكا.

بدوره، قال أولكسندر تارنافسكي قائد تافريا، أو الجبهة الجنوبية، إن القوات الأوكرانية حرّرت منطقة قرب كراسنوهوريفكا في دونيتسك. مضيفا بأن المنطقة كانت تحت السيطرة الروسية منذ أن استولت عليها القوات الانفصالية المدعومة من موسكو في 2014.

ورغم التمرد الذي شنّته قوات فاغنر، واصلت روسيا عمليات القصف في أوكرانيا، حيث قال مسؤولون إن ما لا يقل عن ثلاثة لقوا حتفهم في وقت مبكر السبت بعدما شنت موسكو أحدث هجماتها الجوية على أوكرانيا خلال الليل.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو إن الصواريخ استهدفت خمس مناطق على الأقل في أنحاء البلاد، وإن ثلاثة لقوا حتفهم وأُصيب ثمانية بعد أن أصيب مبنى شاهق في العاصمة كييف. وكتب كليمينكو على تلغرام: "هذا هو أسلوب الإرهابيين. أسلوب روسيا".

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من جانبه، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن قواته تحمي أوروبا من القوات الروسية، داعيا إلى تزويد جيشه "كل الأسلحة اللازمة" بما في ذلك مقاتلات إف-16.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي إن "أمن الجناح الشرقي لأوروبا يعتمد فقط على دفاعنا"، مضيفا: "حان الوقت الآن لتقديم كلّ الأسلحة اللازمة للدفاع". وحضّ الرئيس الأوكراني الغرب على منح بلاده طائرات مقاتلة وأنظمة تكتية صاروخية من نوع "أتاكمز" التي يبلغ مداها 300 كلم.

من جهة أخرى، قال القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني السبت في بيان إن الهجوم المضاد لبلاده "يسير وفقا للخطط".

كذلك، أكدت موسكو السبت أنها صدت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هجمات عدة لقوات كييف استهدفت مواقع في جنوب أوكرانيا وشرقها، فيما كانت روسيا تواجه تمردا داخليا. وقالت وزارة الدفاع إنها صدّت تسع هجمات أوكرانية في منطقة دونيتسك وواحدة في زابوريجيا في الجنوب.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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