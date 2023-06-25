تمرد مجموعة فاغنر

مباشر: نشرة خاصة حول آخر التطورات في روسيا غداة تمرد مجموعة فاغنر

قال حاكم منطقة فورونيج جنوب روسيا الأحد إن عناصر مجموعة فاغنر ينسحبون منها غداة اتفاق رعاه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وسمح بإنهاء تمرد المجموعة التي يقودها يفغيني بريغوجين على القيادة العسكرية الروسية. وفيما بدأت عدة مناطق أخرى ترفع الإجراءات والقيود التي فرضتها السبت، تم الإبقاء على "نظام مكافحة الإرهاب" في العاصمة موسكو. تابعوا مباشرة نشرة خاصة على فرانس24 حول آخر التطورات في روسيا، غداة الانتفاضة المسلحة التي شكّلت أخطر أزمة أمنية تواجهها البلاد منذ عقود.

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