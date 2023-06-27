قتلى وجرحى في هجوم بصاروخين روسيين على مطعم في شرق أوكرانيا

قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 42 آخرون بجروح في ضربة بصاروخين روسيين على بلدة كراماتورسك بشرق أوكرانيا الثلاثاء، بينما تمشط أطقم الإنقاذ مطعما محطما بحثا عن ضحايا. وكراماتورسك هي بلدة رئيسية تقع إلى الغرب من الخطوط الأمامية في منطقة دونيتسك، وهي هدف رئيسي محتمل في أي تقدم روسي غربا للاستيلاء على المنطقة بأكملها. جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة تزويد كييف بحزمة مساعدات عسكرية جديدة تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.

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عمال الإنقاذ ومتطوعون يعملون على إنقاذ الأشخاص من تحت الأنقاض بعد أن أصابت ضربة صاروخية روسية مطعما وعدة منازل في كراماتورسك بشرق أوكرانيا. 27 حزيران/يونيو 2023.

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قالت الشرطة والجيش إن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في ضربة بصاروخين روسيين على بلدة كراماتورسك بشرق أوكرانيا الثلاثاء، بينما تمشط أطقم الإنقاذ مطعما محطما بحثا عن ضحايا.

وقالت الشرطة الأوكرانية إن عدد القتلى بلغ 4، وإن 42 شخصا أصيبوا بجروح، في الضربة التي وقعت الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وانتشر عمال الطوارئ حول المطعم وبداخله، بينما وقف السكان في الخارج يشاهدون الأضرار الناجمة عن الهجوم، ويشدون من أزر بعضهم البعض.

وتحول المبنى إلى حطام، وخرج جنود وعناصر من الشرطة يحملون نقالة عليها رجل يرتدي سروالا وأحذية عسكرية، ونقلوه إلى سيارة إسعاف، ولم يتضح ما إذا كان على قيد الحياة.

وأظهرت لقطات فيديو نشرها بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك سيارات الطوارئ وهي تندفع باتجاه موقع الهجوم، وفرق إنقاذ في معدات واقية تنتشر في هيكل المبنى المحطم.

وأظهرت لقطات أخرى بثتها قنوات عسكرية على تلغرام رجلا ينزف من رأسه، ويتلقى إسعافات أولية على الرصيف.

وكراماتورسك هي بلدة رئيسية تقع إلى الغرب من الخطوط الأمامية في منطقة دونيتسك، وهي هدف رئيسي محتمل في أي تقدم روسي غربا للاستيلاء على المنطقة بأكملها.

ودأبت الهجمات الروسية على استهداف البلدة في هجمات تضمنت غارة على محطة سكة حديد البلدة في نيسان/أبريل 2022، أسفرت عن مقتل 63 شخصا.

وتنفي روسيا استهداف مواقع مدنية، فيما تصفه بأنه "عملية عسكرية خاصة" منذ اجتياح جارتها في شباط/فبراير 2022.

على صعيد ذي صلة، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستزود كييف بحزمة مساعدات عسكرية جديدة تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، وذلك لدعم أوكرانيا في قتالها ضد روسيا.

وأضافت الوزارة في بيان، أن الحزمة ستشمل مركبات أرضية، منها مركبات برادلي القتالية، وناقلات أفراد مدرعة من طراز سترايكر، وذخائر.

فرانس 24/ أ ف ب

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