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ما هي الشركات الخاصة التي جندتها روسيا للحرب في أوكرانيا على غرار فاغنر؟

يسلط تمرد فاغنر ضد القيادة العسكرية الروسية الضوء على دور الشركات الخاصة في الحرب على أوكرانيا، حيث إن المجموعة التي يقودها يفغيني بريغوجين ليست الوحيدة التي جندتها موسكو، بل هناك شركات أخرى أسس بعضها محترفون، وأبرزها: باتريوت وهي تخضع لأوامر وزير الدفاع سيرغي شويغو. وريدوت التي أسست في 2008 على أيدي أعضاء سابقين في القوات الخاصة. إضافة لشركات أسست لسد حاجة عسكرية محددة مثل إينوت عام 2011 لتوحيد ميليشيات دونباس، وكونفوي التي أسسها في 2022 قائد شبه جزيرة القرم، إضافة لدول الميليشيا الشيشانية.

01:52 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.