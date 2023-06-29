روسيا تعلن قتل جنرالين أوكرانيين ونحو 50 ضابطا في الضربة على كراماتورسك

الحرب في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس في بيان مقتل جنرالين أوكرانيَين ونحو خمسين ضابطا في ضربة على مدينة كراماتورسك شرق أوكرانيا هذا الأسبوع. ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من هجوم صاروخي دمر مطعما وتسببت بمقتل 12 شخصا وإصابة نحو 60 شخصا وفق السلطات الأوكرانية.

روسيا تعلن قتل جنرالين أوكرانيين في كراماتورسك بعد يومين من ضربة على المدينة دمرت مطعما.

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أكدت روسيا الخميس أن قواتها قتلت جنرالين أوكرانيَين و"ما يصل إلى 50 ضابطا" في ضربة على مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة لضربة يوم 27 حزيران/يونيو على كراماتورسك، تمت تصفية جنرالين اثنين وما يصل إلى 50 ضابطا في الجيش الأوكراني (...) و20 من المرتزقة والمستشارين".

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من ضربة على كراماتورسك دمرت مطعما وتسببت بمقتل 12 شخصًا وبإصابة نحو 60 شخصا وفق السلطات الأوكرانية.

وردا على سؤال بخصوص الهجوم، قالت روسيا إنها هاجمت أهدافا عسكرية فحسب وليس مدنية. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت "نقطة انتشار مؤقت" للواء 56 الميكانيكي لمشاة الجيش الأوكراني.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

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