السويد: رئيس الوزراء يدعو إلى التهدئة و"التفكير" إثر الاحتجاجات على إحراق مصحف في ستوكهولم

حث رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الجمعة على التهدئة و"التفكير"، غداة إثارة إحراق نسخة من المصحف خارج مسجد في ستوكهولم موجة غضب وإدانات. وبينما أصدرت السلطات تصريحا لمنفذ عملية الإحراق للقيام بالخطوة بما يتوافق مع حماية حرية التعبير، إلا أنها أعلنت لاحقا فتح تحقيق في "التحريض" ضد مجموعة دينية.

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رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون خلال مؤتمر صحفي في ستوكهولم، السويد، 24 كانون الثاني/ يناير 2023.

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في مؤتمر صحافي الجمعة، دعا رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إلى التهدئة و"التفكير" إثر عملية إحراق نسخة من المصحف بالقرب من مسجد في العاصمة ستوكهولم.

وقال أولف كريسترسون "يصعب تحديد ما ستكون عليه العواقب. أعتقد أن على الكثير من الأشخاص التفكير في الأمر".

وتزامن إحراق المصحف الأربعاء مع أول أيام عيد الأضحى، وأثار الغضب في مختلف البلدان المسلمة.

ويذكر أنه بعدما حصل على تصريح للقيام بعملية الإحراق من باب الاحتجاج، داس سلوان موميكا (37 عاما) على المصحف وأضرم النيران في عدة صفحات أمام أكبر مسجد في العاصمة السويدية الأربعاء.

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وإلى ذلك، لفت رئيس الوزراء إلى عدم وجود سبب يدفع "لإهانة أشخاص آخرين"، في إشارة إلى ما قام به موميكا، قائلا "أعتقد أن كون بعض الأمور قانونية، لا يعني بالضرورة بأنها مناسبة".

وبينما أصدرت السلطات تصريحا لموميكا للقيام بالخطوة بما يتوافق مع حماية حرية التعبير، إلا أنها أعلنت لاحقا فتح تحقيق في "التحريض" ضد مجموعة دينية، لافتة إلى أنه قام بإحراق المصحف على مسافة قريبة جدا من المسجد.

من جهته، شدد كريسترسون على أنه ما زال من المبكر جدا تحديد تداعيات أحداث هذا الأسبوع، وقال "أعتقد أنه علينا التركيز على الأمور الصحيحة الآن. من المهم أن تصبح السويد عضوا في الناتو. لدينا قضايا مهمة وكبيرة، علينا التعامل معها".

وللتذكير، جاء التصريح بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية قرار الشرطة رفض إصدار تصاريح لتظاهرتين في ستوكهولم كان من المقرر أن يتم خلالهما إحراق المصحف.

فرانس24/أ ف ب

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