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ريبورتاج: فرانس24 تزور مركز تدريب القوات الأوكرانية على المسيرات "الانتحارية"

زار فريق فرانس24 مركز تدريب القوات الخاصة الأوكرانية على تقنيات قيادة الطائرات بدون طيار "الانتحارية"، القادرة على حمل الذخيرة. انتبه الروس إلى مدى فعالية هذا السلاح الذي يرافق تقدم القوات الأوكرانية الخاصة على خطوط الاشتباك، وقاموا بتطوير أنظمة مضادة لتعطيله. أوليكسي اختصاصي في تجميع المسيرات الانتحارية، العملية التي تستغرق ساعة واحدة. بمجرد الانتهاء من تجميعها، يتم تسليم المسيرات للمقاتلين لنقلها إلى الجبهات، حيث تستدعي الحاجة لاستخدام ما لا يقل عن 100 مسيرة انتحارية في الأسبوع الواحد.

02:21 صورة ملتقطة lن الشاشة. © فرانس24