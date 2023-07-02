أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني تتصدى لهجوم روسي بالطائرات المسيرة على كييف

الحرب في أوكرانيا

تصدت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية في ساعة مبكرة الأحد لهجوم شنته روسيا بالطائرات المسيرة على كييف. وهذا الهجوم الروسي الأول منذ 12 يوما على العاصمة الأوكرانية.

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أوردت القوات الجوية الأوكرانية أن أنظمة الدفاع الجوي شاركت في ساعة مبكرة الأحد في التصدي لهجوم شنته القوات الروسية على العاصمة كييف.

وهذا هو الهجوم الأول الذي تشنه روسيا بطائرات مسيرة على كييف منذ 12 يوما.

وحسب شهود، سُمع دوي انفجارات تشبه أصوات أنظمة الدفاع الجوي تصيب أهدافا دون ورود معلومات بشأن الأضرار المحتملة.

وقال الكولونيل سيرهي بوبكو الذي يرأس الإدارة العسكرية في كييف في منشور على تلغرام "هجوم آخر للعدو على كييف...في الوقت الراهن لا توجد معلومات عن خسائر محتملة في الأرواح أو أضرار". وأضاف المسؤول أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت بشكل مبدئي جميع الأهداف لدى اقترابها.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في كييف ومحيطها وعدد من المناطق وسط وشرق أوكرانيا بعد الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي للتحذير من غارات جوية.

فرانس24/ رويترز

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