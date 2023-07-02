منظمة التعاون الإسلامي تحض على تطبيق القانون الدولي لحظر الكراهية الدينية

أفاد التلفزيون السعودي أن منظمة التعاون الإسلامي دعت الأحد إلى اتخاذ تدابير جماعية ضد تكرار تدنيس المصحف والإساءة إلى النبي محمد.

صورة من اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الإجراءات تجاه تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف في السويد.

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حضت منظمة التعاون الإسلامي الأحد على اتخاذ تدابير جماعية ضد تكرار تدنيس المصحف والإساءة إلى النبي محمد. وفق ما أفادت وكالة رويترز نقلا عن التلفزيون السعودي.

وجاء ذلك خلال اجتماع طارئ للأمانة العامة للمنظمة بعد واقعة حرق المصحف في السويد الأسبوع الماضي.

الأمين العام، السيد #حسين_إبراهيم_طه في الاجتماع الاستثنائي لتنفيذية #منظمة_التعاون_الإسلامي: “أدعو الدول الإسلامية إلى اتخاذ موحد وتدابير جماعية للحيلولة دون تكرار حوادث تدنيس نسخ من المصحف الشريف والإساءة إلى نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم” pic.twitter.com/um5QEWMAwB — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) July 2, 2023

وأضاف التلفزيون أن المنظمة شددت على ضرورة تطبيق القانون الدولي لحظر الكراهية الدينية، مشيرة إلى أن تدنيس المصحف والإساءة للنبي محمد لا يعدان من حوادث كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا) العادية.

فرانس24/ رويترز

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