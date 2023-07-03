أجهزة الأمن الروسية تعلن إحباط محاولة اغتيال حاكم شبه جزيرة القرم

الحرب في أوكرانيا

أُحبطت محاولة اغتيال حاكم شبه جزيرة القرم، حسبما أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) في بيان الاثنين نقلته وكالة إنترفاكس الروسية، والذي أضاف أن المحاولة "دبرتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية" وأنه تم توقيف شخص في إطار التحقيق. ولم يصدر تعليق على الفور من أوكرانيا.

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أعضاء مجموعة فاغنر يستعدون للانسحاب من مقر القيادة في المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف، روسيا. 24 حزيران/يونيو 2023.

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زُرعت عبوة في سيارة حاكم شبه جزيرة القرم في محاولة لاغتياله، حسبما أعلنت أجهزة الأمن الروسية الاثنين في بيان. يذكر أن روسيا ضمت شبه الجزيرة عام 2014. ويتمركز أسطول البحر الأسود الروسي في هذه المنطقة.

وأفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي (أف أس بي) في بيان نشرته وكالات أنباء محلية عن "إحباط محاولة لاغتيال حاكم القرم سيرغي أكسيونوف دبّرتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية"، مشيرا إلى توقيف شخص في إطار التحقيق بالمحاولة.

ولم يصدر تعليق على الفور من أوكرانيا.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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