البابا فرنسيس يقول إن السماح بحرق المصحف في السويد أمر "مرفوض ومدان"

قال البابا فرنسيس في معرض تصريحاته لصحيفة الاتحاد الإماراتية الإثنين إن السماح بحرق المصحف في العاصمة السويدية ستوكهولم أمر "مرفوض ومدان"، مضيفا أنه يجب ألا يتم "استغلال حرية التعبير كذريعة لاحتقار الآخرين". ومزق رجل أوراق الكتاب القدس أمام مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم، ما أحدث موجة من الغضب والإدانات.

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البابا فرنسيس أثناء إلقائه خطبة في ساحة سان بيير في روما، 8 مارس/آذار 2023

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أعرب البابا فرنسيس لصحيفة الاتحاد الإماراتية الإثنين عن "غضبه واشمئزازه" من حرق المصحف وقال إن السماح بذلك أمر "مرفوض ومدان".

وقال البابا في المقابلة "أشعر بالغضب والاشمئزاز من هذه التصرفات، فأي كتاب يعتبر مقدسا من أصحابه يجب أن يُحترم احتراما للمؤمنين به". وأضاف أنه يجب ألا يتم "استغلال حرية التعبير كذريعة لاحتقار الآخرين، والسماح بهذا مرفوض ومدان".

ومزق رجل المصحف وأشعل فيه النار في العاصمة السويدية ستوكهولم الأسبوع الماضي، مما فجر إدانة شديدة من دول كثيرة منها تركيا التي تحتاج السويد لدعمها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. ورفضت الشرطة السويدية طلبات كثيرة في الآونة الأخيرة لتنظيم احتجاجات لتدنيس المصحف، لكن المحاكم نقضت هذه القرارات، قائلة إنها تنتهك حرية التعبير.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة أمس الأحد إلى اتخاذ تدابير جماعية للحيلولة دون تكرار حوادث تدنيس المصحف، مضيفة أنه يتعين تطبيق القانون الدولي الذي يحظر بوضوح أي دعوة إلى الكراهية الدينية.

فرانس24/ رويترز

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