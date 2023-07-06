محكمة العدل الأوروبية تقضي بإمكانية حرمان لاجئ من وضع الحماية إذا ارتكب "جريمة ذات خطورة بالغة"

قضت محكمة العدل الأوروبية الخميس بإمكانية حرمان لاجئ من وضع الحماية في الاتحاد الأوروبي، إذا أدين بارتكاب "جريمة ذات خطورة بالغة"، وتم اعتباره على نحو منفصل "خطرا على المجتمع". وشددت المحكمة التي مقرها لكسمبورج على ضرورة اجتماع الشرطين في الوقت ذاته، ليكون هناك مبرر قانوني لإلغاء وضع اللجوء.

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أصدرت محكمة العدل الأوروبية الخميس حكما يقضي بإمكانية حرمان لاجئ من وضع الحماية في الاتحاد الأوروبي، إذا أدين بارتكاب جريمة ذات خطورة بالغة، وتم اعتباره على نحو منفصل خطرا على المجتمع.

جاء الحكم ردا على استفسارات من محاكم في بلجيكا والنمسا وهولندا تنظر في طعون على قرارات من الدولة، بسحب أو رفض الحماية بناء على حق اللجوء لأجانب أدينوا بمثل تلك الجرائم.

وقالت المحكمة في بيان: "وجود خطر على المجتمع... لا يمكن أن نعده مثبتا فقط بمجرد أنه أدين بحكم نهائي بارتكاب جريمة بالغة الخطورة".

وشددت المحكمة التي مقرها لكسمبورج على ضرورة اجتماع الشرطين في الوقت ذاته، ليكون هناك مبرر قانوني لإلغاء وضع اللجوء.

وقالت في حكم صدر بهدف الإيضاح لمحاكم الدول الأعضاء، وهي تتخذ قراراتها في قضايا ذات صلة، إنه إذا كان الأمر كذلك، فيسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإلغاء تلك الحماية، لكنها ليست ملزمة بذلك.

ملف الهجرة مسألة حساسة في الاتحاد الأوروبي، الذي يحتاج لأجانب لتخفيف عجز في سوق العمل.

لكن في الوقت ذاته، تنشب خلافات متكررة بين الدول الأعضاء في التكتل بشأن تقاسم عبء ومسؤولية رعاية الوافدين بشكل غير نظامي للتكتل، إذ يسعون للجوء لدوله هربا من الصراعات والفقر في مناطق مثل الشرق الأوسط وأفريقيا.

فرانس24/ رويترز

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