زيلينسكي يزور جزيرة الثعبان الاستراتيجية بالبحر الأسود بعد مرور 500 يوم على بدء الحرب

الحرب في أوكرانيا

أدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة لجزيرة الثعبان في البحر الأسود التي تحدى المدافعون عنها سفينة حربية روسية في بداية الغزو، مع دخول الصراع يومه الـ500. وتعتبر الجزيرة الصغيرة منطقة استراتيجية في البحر الأسود، تسمح بتشكيل تهديدات خطيرة ومكشوفة في الوقت نفسه.

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"اليوم، نحن في جزيرة الثعبان التي لن يغزوها المحتلون أبدا، مثل كل أوكرانيا، لأننا بلد الشجعان". هذا ما صرح به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة للجزيرة الصغيرة الواقعة في البحر الأسود.

وأضاف الرئيس الأوكراني في مقطع فيديو غير مؤرخ نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يصل إلى الجزيرة على متن قارب ويضع أزهارا على نصب تذكاري "أريد أن أشكر من هنا، من مكان النصر هذا، كل جندي من جنودنا على هذه الأيام الـ500".

500 днів повномасштабної війни.



Зміїний. Вільний острів вільної України.



Вдячний усім, хто бився тут проти окупантів. Вшанували памʼять героїв, які віддали своє життя в цій битві – одній із найважливіших за час повномасштабної війни.



Слава кожному і кожній, хто воює заради… pic.twitter.com/En6Gt0b395 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2023

وسيطرت موسكو على الجزيرة بعد وقت قصير من شن غزوها في 24 شباط/فبراير 2022.

تعتبر جزيرة الثعبان الصغيرة منطقة استراتيجية في البحر الأسود، تسمح بتشكيل تهديدات خطيرة ومكشوفة في الوقت نفسه.

وأصبحت هذه الجزيرة رمزا للمقاومة الأوكرانية. فمنذ اليوم الأول للحرب، هاجمها الروس للاستيلاء عليها.

وفي تواصل عبر أجهزة اللاسلكي انتشر تسجيل على نطاق واسع، يسمع فيه قول حرس الحدود الأوكرانيين في جزيرة الثعبان "اذهبي إلى الجحيم!" ردا على سفينة موسكفا الروسية التي كانت تحضهم على الاستسلام.

وفي وقت لاحق أُسر الجنود الأوكرانيون لكنهم حرروا في ما بعد في عملية تبادل أسرى.

وغرقت السفينة الروسية موسكفا في البحر الأسود في نيسان/أبريل. وقالت موسكو إن السبب هو انفجار على متنها فيما أعلنت أوكرانيا أنها قصفت السفينة الحربية بصواريخ.

وفي حزيران/يونيو من العام الماضي، أعادت القوات الأوكرانية السيطرة على الجزيرة.

فرانس24/ أ ف ب

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