خفر السواحل الإسبان يبحثون عن 200 مهاجر فقدوا في المحيط الأطلسي

فُقد 200 مهاجر كانوا على متن زورق في المحيط الأطلسي حسبما أعلن الاثنين خفر السواحل الإسبان، مشيرين إلى أنهم قد أرسلوا طائرة من جزر الكناري للبحث عن المهاجرين، الذين قالت منظمة غير حكومية إنهم كانوا قد أبحروا انطلاقا من مدينة كافونتين السنغالية في 27 يونيو/حزيران.

مهاجرون غير شرعيين يمشون على شاطئ ماسبالوماس جنوب جزيرة غران كناريا، في ماسبالوماس، إسبانيا في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

إعلان اقرأ المزيد

قال خفر السواحل الإسبان الاثنين إنهم أرسلوا طائرة للبحث عن 200 مهاجر كانوا على متن زورق فُقد في المحيط الأطلسي، مشيرين إلى أن القارب أبحر انطلاقا من سواحل السنغال.

في السياق، أفاد "سالفامنتو ماريتيمو" الجهاز الإسباني للإغاثة البحرية بأنه قد تم إرسال طائرة إنقاذ من جزر الكناري للبحث عن الزورق "الذي أبحر من السنغال وعلى متنه 200 شخص".

كذلك، ذكر المسعفون الإسبان أنهم أبلغوا السفن التجارية في المنطقة بالحادثة.

Avión Sasemar 101, movilizado desde el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Las Palmas, continúa con la búsqueda de un cayuco que salió desde Senegal con alrededor de 200 personas a bordo. También se siguen emitiendo avisos a todos los navegantes. — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) July 10, 2023

ولاحقا، قال المسعفون الإسبان إنهم رصدوا في المحيط الأطلسي الاثنين مركبا يُعتقد أنه يقل المهاجرين الـ200 وفق ما ذكرت متحدثة باسمهم، مضيفة بأن "الطائرة المكلفة بعملية البحث أعلنت أنها رصدت زورقا شبيها للزورق المفقود لأن المسعفين رأوا من الجو عدد الأشخاص نفسه". وتابعت: "لا يمكننا تأكيد الأمر بشكل قاطع بعد لكن يرجح أن يكون الزورق نفسه".

كما لفتت المتحدثة إلى أن سفينة من خدمة الإنقاذ البحرية الإسبانية أبحرت من أرخبيل الكناري لإنقاذ الزورق الذي رُصد على بعد 71 ميلا بحريا جنوب جزيرة الكناري الكبرى. وبطلب من السلطات الإسبانية، أبحرت أيضا سفينة تجارية إلى المنطقة التي رُصد فيها القارب.

ووفق منظمة كاميناندو فرونتيراس غير الحكومية التي تستقي معلوماتها سواء عبر اتصالات من المهاجرين أو أقاربهم، فقد أبحر الزورق من مدينة كافونتين السنغالية في 27 يونيو/حزيران.

وقالت مؤسسة المنظمة غير الحكومية هيلينا مالينو في رسالة صوتية: "أبلغتنا العائلات باختفاء الزورق الذي انقطعت اخباره منذ أيام عدة".

وفُقد بحسب المنظمة زورقان آخران أبحرا من السنغال وعلى متنهما حوالي 120 شخصا.

وأضافت نفس الجهة: "لم يفت الأوان بعد لإنقاذ أرواحهم (...) إنهم في البحر منذ أيام عدة لكنها مراكب خشبية" قادرة على المقاومة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك